Льготы и соцвыплаты в Украине – систему социальной защиты реформируют

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович. Фото: google.com

Украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

О таких намерениях рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Обновление системы льгот и соцвыплат

Как отметила глава ведомства, после процесса переформатирования в этой сфере появится новый Социальный кодекс, будут обновлены льготы и соцвыплаты.

"Сейчас мы пишем новый Социальный кодекс, и в рамках глобального переформатирования льгот будем их пересматривать и унифицировать", — отметила она.

Комментируя свое предыдущее заявление СМИ о том, что в стране нужно "взломать все, что сегодня является социальным", подчеркнула, что речь шла не об отмене помощи нуждающимся, а об обновлении самой системы.

"Имела в виду, что вся система социальной поддержки сегодня нам, к сожалению, досталась в наследство от Советского Союза, с советских времен. Очень долгий промежуток времени строилась по нарративу, когда у очень многих людей поощрялись патерналистские настроения: "Давайте мы вам дадим какую-нибудь нибудь небольшую выплату и забудем о вас". Но ведь так не работает", — уточнила министр.

Поэтому государство имеет "огромную армию" получателей социальной помощи, а бюджет соцполитики является самым большим, поэтому в какой-то момент ситуация может дойти до предела.

За деньги 13 млн налогоплательщиков сейчас осуществляют выплаты для:

11 млн пенсионеров;

3 млн человек с инвалидностью;

60 тыс. детей сирот;

около 3 млн домохозяйств, которым принадлежат субсидии.

"Вот представьте себе, что на одного работающего человека приходится несколько человек, которых нужно содержать, и каждый из них должен получать адекватную помощь. Поэтому если мы говорим о поддержке в тысячу гривен, она ведь ни о чем. Это должно быть хотя бы 5 тыс. грн. Можем ли мы столько заплатить? А сколько тогда нужно нам налогов с каждого собирать?", — подчеркнула Жолнович, добавив, что именно эти проблемы и решит предстоящая реформа сферы соцполитики.

Что еще стоит знать

Напомним, за доставку и распределение газа можно платить меньше. Для этого можно воспользоваться предоставляемой льготой, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.