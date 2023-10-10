Соцвиплати в Україні — на скільки підвищать допомогу у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році очікується підвищення розмірів різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.

Про це повідомляє профільний портал Social.com.ua.

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Як зазначають фахівці, зміниться рівень виплат малозабезпеченим родинам:

працездатні особи (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 1,36 тис. грн;

особи, які втратили працездатність, та особи з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) — 2,36 тис. грн;

діти — 130%:

діти до шести років — 3,33 тис. грн;

діти із 6 до 18 років — 4,15 тис. грн;

діти із 18 до 23 років (за умови навчання) — 3,936 тис. грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

діти до шести років — 6,4 тис. грн, з інвалідністю — 8,97 тис. грн;

діти від шести до 18 років — 7,99 тис. грн, з інвалідністю — 11,18 тис. грн.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною:

діти до шести років — 5,12 тис. грн;

діти від шести до 18 років — 6,39 тис. грн.

Тимчасова держдопомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається в сумі, яка дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Максимально сума такої допомоги з січня 2024 року становитиме:

діти віком до шести років — 1,28 тис. грн;

діти від шести до 18 років — 1,59 тис. грн.

Матеріальна допомога тим, хто проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Розмір розраховують як різницю між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні пів року, проте не може бути більшим, ніж прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць.

Максимально розмір допомоги становитиме 2,92 тис. грн.

Соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

особи, які з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2,36 тис. грн;

особи, які з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1,88 тис. грн;

особи, які з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1,41 тис. грн;

діти з інвалідністю віком до 18-ти років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1,65 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

Також ми писали, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.