В Україні збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю: скільки отримуватимуть
Окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.
Про це йдеться у постанові Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року.
Допомога по безробіттю
Відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, в Україні встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:
- для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби;
- для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
- для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною;
- для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору.
Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:
- для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не має документів, необхідних для надання статусу безробітного.
Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.
- для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.
Повідомляється, що ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року.
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