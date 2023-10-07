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В Україні збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю: скільки отримуватимуть

7 жовтня 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні збільшиться мінімальний розмір допомоги по безробіттю: скільки отримуватимуть
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

Про це йдеться у постанові Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року.

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Відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, в Україні встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:

  • для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби;
  • для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
  • для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною;
  • для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору.

Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:

  • для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не має документів, необхідних для надання статусу безробітного.

Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.

  • для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Повідомляється, що ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. 

Нагадаємо, український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

Після процесу переформатування у цій сфері з'явиться новий Соціальний кодекс, будуть оновлені пільги та соцвиплати.

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