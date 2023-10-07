В Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице: сколько будут получать
Отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.
Об этом говорится в постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования по случаю безработицы от 14 сентября 2023 года.
Пособие по безработице
Согласно постановлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования, в Украине установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:
- для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы;
- для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью;
- для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком;
- для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора.
Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:
- для взятых на учет внутри перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.
- для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.
Сообщается, что это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года.
Напомним, украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.
После переформатирования в этой сфере появится новый Социальный кодекс, будут обновлены льготы и соцвыплаты.