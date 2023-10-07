Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице: сколько будут получать arrow

В Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице: сколько будут получать

7 октября 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице: сколько будут получать
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Об этом говорится в постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования по случаю безработицы от 14 сентября 2023 года.

Читайте также:

Пособие по безработице

Согласно постановлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования, в Украине установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

  • для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы;
  • для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью;
  • для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком;
  • для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора.

Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:

  • для взятых на учет внутри перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.

  • для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Сообщается, что это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года.

Напомним, украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

После переформатирования в этой сфере появится новый Социальный кодекс, будут обновлены льготы и соцвыплаты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Как скромный бельгиец. Сколько зарабатывал министр обороны Резников

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз