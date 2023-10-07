В Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице: сколько будут получать

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Об этом говорится в постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования по случаю безработицы от 14 сентября 2023 года.

Читайте также:

Пособие по безработице

Согласно постановлению Фонда общеобязательного государственного социального страхования, в Украине установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы;

для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью;

для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком;

для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора.

Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:

для взятых на учет внутри перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.

для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Сообщается, что это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года.

Напомним, украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.

После переформатирования в этой сфере появится новый Социальный кодекс, будут обновлены льготы и соцвыплаты.