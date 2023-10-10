Соцвыплаты в Украине — на сколько повысят помощь в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году ожидается повышение размера разных видов государственной социальной помощи. Это произойдет в связи с планируемым ростом прожиточного минимума, к которому привязаны различные соцвыплаты.

Об этом сообщает профильный портал Social.com.ua.

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Как отмечают специалисты, изменится уровень выплат малообеспеченным семьям:

трудоспособные лица (45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 1,36 тыс. грн;

лица, потерявшие трудоспособность, и лица с инвалидностью (100% соответствующего прожиточного минимума) — 2,36 тыс. грн;

дети — 130%:

дети до шести лет — 3,33 тыс. грн;

дети с 6 до 18 лет — 4,15 тыс. грн;

дети с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3,936 тыс. грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

дети до шести лет — 6,4 тыс. грн, с инвалидностью — 8,97 тыс. грн;

дети от шести до 18 лет — 7,99 тыс. грн, с инвалидностью — 11,18 тыс. грн.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком:

дети до шести лет — 5,12 тыс. грн;

дети от шести до 18 лет — 6,39 тыс. грн.

Временная госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Сумма равна разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Максимально сумма такой помощи с января 2024 года составит:

дети до шести лет — 1,28 тыс. грн;

дети от шести до 18 лет — 1,59 тыс. грн.

Материальная помощь тем, кто проживает вместе с лицом с инвалидностью первой или второй группы вследствие психического расстройства. Размер рассчитывают как разницу между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие полгода, однако не может быть больше прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Максимально размер пособия будет составлять 2,92 тыс. грн.

Соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:

лица, с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2,36 тыс. грн;

лица, с инвалидностью с детства второй группы — 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 1,88 тыс. грн;

лица с инвалидностью с детства третьей группы — 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 1,41 тыс. грн;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 1,65 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

Также мы писали, что украинское правительство готовит масштабную реформу всей системы социальной защиты. В рамках переформатирования все льготы будут пересмотрены и унифицированы.