Обов'язки ТЦК чітко викладені в законі, а розшуком ухилянтів повинні займатись поліція та місцева влада, кажуть у Міноборони України

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони України

Військові центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) виконують лише частину завдань в рамках мобілізаційних заходів. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначає відповідальність кожного учасника мобілізаційного процесу.

Про це в інтерв'ю агенції Укрінформ заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Чи повинні ТЦК ловити ухилянтів

За його словами, ТЦК відповідають за ведення обліку мобілізованих громадян та їх відбір для поповнення Збройних Сил України. Однак, повноваження щодо розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації, покладено на місцеві органи влади та поліцію.

"Якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхню доставку мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями", — наголосив Гаврилюк.

Крім того, місцева влада зобов'язана проводити інформаційну роботу серед населення з метою підкреслення важливості захисту країни від агресії. Генерал-лейтенант нагадав, що людний фактор є ключовим у війні, оскільки керує всіма сучасними озброєннями та технікою.

"Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, — все це керується людиною", — зауважив військовий.

Гаврилюк також звернув увагу на поширення негативної інформації щодо ТЦК та закликав до її припинення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Також ми повідомляли про те, що робити військовозобов'язаному, якщо його було оголошено в розшук.