Зеленський вибори 2024: чи піде президент на другий термін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не піде на другий термін, якщо війна в країні закінчиться. У випадку ж продовження військових дій і у випадку проведення президентських виборів під час війни — він балотуватиметься вдруге.

Новини.LIVE проаналізували, що ж стоїть за гучною заявою гаранта.

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Що Зеленський говорив про другий термін

Схоже, Президент Зеленський і справді визначився, що йому робити із, власне, майбутнім президентством. Така увага до цієї теми у журналістів тому, що у передвиборчій програмі 2019 року він обіцяв, що йде лише на один термін і балотуватися вдруге не буде.

Однак вже за рік на своїй першій підсумковій пресконференції, у 2020-му році Президент сказав, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок.

Президент України Володимир Зеленський, 2020 рік. Фото: ОП

Ще за один рік — у 2021-му — говорив, що розмови про його другу каденцію передчасні. Хоча політичні інсайдери переконували у зворотньому: Зеленський планує йти на другий термін. Офіційно з боку Офісу Президента це не підтверджувалось, мовляв, Зеленський і справді не визначився із другою каденцією.

Ну а далі, у 2022 році почалася війна і питання із президентськими виборами зникло само собою до літа 2023 року.

Хто наполягає на проведенні виборів у 2024 році

Західні партнери в обличчі США та Європейського Союзу почали наполягати на проведенні виборів президента у 2024 році. Як це зробити — має придумати українська влада.

Володимир Зеленський та Джо Байден на зустрічі у вересні 2019 року. Фото: ОП

За Конституцією, вибори мали би відбутись у березні 2024 року. Однак законодавство та Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану. Для цього необхідні законодавчі зміни, але станом на зараз невідомо, чи знайдуться голоси у ВР на це.

Друга проблема — це відсутність грошей на вибори. Зеленський сказав, що вибори президента коштують 5 млрд грн і він не може забрати ці кошти із бюджету у збиток витратам на безпеку. Просить їх у Заходу і до речі, офіційне "ні" він від них не отримав.

І ось 10 жовтня 2023 року відповідаючи на питання румунських журналістів сайту Digi24.ro про те, чи балотувався б він на виборах, Зеленський відповів: "Якби війна продовжувалася — так, якби війна закінчилася — ні. Я не можу втекти під час війни…."

Чи вигідні вибори-2024 Зеленському і Ко?

На думку відомого українського політтехнолога Сергія Гайдая, така відповідь президента Зеленського адресована США, яких дратує корупція в Україні і які наполягають на проведенні виборів наступного року.

Політтехнолог Сергій Гайдай. Фото: FB/Сергій Гайдай

"Не раз чув інсайт, що у Вашингтоні Зеленському з багатьох питань влаштували холодний душ. Серед всього іншого йому запропонували провести вибори. Причому не просто провести вибори та підтвердити свою легітимність, але не піти на них, а залишитися в історії героїчним президентом, який зупинив навалу росіян і виконав свою обіцянку "бути лише один термін", — каже Гайдай.

За його словами, Зеленського та його оточення така модель не задовільняє. І справді, як може президент піти, коли в Україні війна, а основний свій соціальний запит "перемога у війні" він так і не зможе виконати.

"Тому він дав відповідь про "другий термін". Мовляв, я піду тільки тоді, коли війна закінчиться", — пояснює політтехнолог.

Однак тут постає проблема, веде далі він: виходить, що президенту дуже вигідно цю війну не закінчувати. Гайдай переконує, що вибори наступного року потрібні Україні не лише тому, що на них наполягають наші союзники. Вони технічно можливі та вигідні президенту.

Адже він може обрати нормальну працюючу Раду, якої зараз немає, делегувати частину своїх повноважень по економіці, аби нею займався не Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, та голова ОП Андрій Єрмак, а незалежний премʼєр, якого обере незалежна ВР.

В такому разі, на думку Гайдая, усі питання корупції перейшли би до новообраного премʼєра, а президент, як і вимагає від нього Конституція, міг би зосередитися на питанні безпеки, дипломатії і був би гарантом Конституції.

Засідання Кабміну. Фото: FB/Кабмін

"Бо зараз на ньому все і будемо чесними, українці і наші західні партнери його роботою незадоволені. Особливо в плані корупції. І про це до речі, говорило одне із проведених в Україні опитувань", — нагадує політтехнолог.

Тому Президент, якому вигідні вибори у 2024 році, міг би застосувати шантаж до наших союзників, але не у формі, поки йде війна — я залишаюсь президентом, а у формі: я піду з посади, коли виграю війну, каже Гайдай. І щоби це сталося — дайте мені, як головнокомандувачу, максимальну кількість озброєння з того, що ми попросимо. І от коли ми розібʼємо російську армію, я піду з посади і в країні пройдуть нові вибори.

"Проте наголошую, вибори так само можуть пройти і під час війни і це можливо. Бо якщо війна йтиме 10 років — будемо 10 років жити з одним президентом? — підсумував Гайдай.

Що про вибори президента кажуть політики

Депутати ВР, з якими поспілкувалися Новини.LIVE, в тому числі із президентської партії "Слуга народу", не під запис кажуть, що не здивовані заяві Президента.

За їх словами, ті, хто вирішив йти у ВР на наступний термін, вже готуються до виборів. Цілком вірогідно, що вслід або перед виборами президента у 2024 році, проведуть також вибори до і ВР. За Конституцією, вони мали би відбутися в останній тиждень жовтня 2023 року. Тобто вже за 2 тижні.