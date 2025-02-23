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ОНКОсвідомість: проєкт підтримки у боротьбі з раком продовжується

23 лютого 2025 21:22
Анастасія Писаненко - редактор
ОНКОсвідомість - що відомо про проєкт боротьби з раком
Лікарі. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Анастасія Писаненко - редактор

До Всесвітнього дня обізнаності холангіокарциноми Національний інститут раку разом з Українською спілкою онкохірургів презентують цикл з п'яти відеопрограм про хворобу та надають поради українцям. Статистика свідчить, що холангіокарцинома становить близько 10% усіх злоякісних новоутворень печінки та 0,1% усіх онкологічних захворювань в Україні. Однак тривожним залишається той факт, що 70% випадків виявляються вже на 3-4 стадіях. Виживаність пацієнтів низька: лише 10% хворих, діагностованих у 2019-2021 роках, прожили понад два роки.

Про це повідомляють автори проєкту.

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З метою донесення якісної та перевіреної інформації про виявлення та лікування холангіокарциноми "ДНП Національний інститут раку" разом з ГО "Українська спілка онкохірургів" та KNSKA Agency за кошти освітнього гранту, наданого ТОВ "Серв'є Україна" розробили цикл з п'яти відеопрограм про цю хворобу в межах інформаційного відеопроєкту "ОНКОсвідомість".

ОНКОсвідомість: проєкт підтримки у боротьбі з раком продовжується - фото 1
Проєкт підтримки у боротьбі з раком

На YouTube каналі проєкту, починаючи з 20 лютого, кожні два дні будуть з‘являтися програми про холангіокарциному, щоб розповісти про неї пацієнтам, які вже хворіють, їхнім родичам, знайомим, лікарям, задля підвищення онконастороженості в суспільстві та сприянню ранній діагностиці. Також на каналі вже є попередні цикли програм про колоректальний рак та рак підшлункової залози.

"Останні шість років засвідчили значне збільшення кількості випадків госпіталізації пацієнтів із холангіокарциномою. Загалом у Національному інституті раку було зареєстровано 367 таких епізодів, що в рази перевищує показники попередніх років, коли медичну допомогу тут отримали лише 33 пацієнти. Найбільше пацієнтів зареєстрували в Києві (18 осіб), Вінницькій (5), Дніпропетровській (7) та Донецькій (7) областях. Ці дані вкотре підкреслюють необхідність ранньої діагностики, доступу до сучасних методів лікування та підвищення ОНКОобізнаності населення", – розповіла Олена Єфіменко, генеральна директорка ДНП "Національний інститут раку".

ОНКОсвідомість: проєкт підтримки у боротьбі з раком продовжується - фото 2
Олена Єфіменко, генеральна директорка ДНП "Національний інститут раку"

Олена Єфіменко радить українцям перевірятися в лікарнях, що законтрактовані з НСЗУ, бо це є безплатним для пацієнтів і лікувати захворювання у лікарів, що спеціалізуються на комплексному лікуванні такого складного та рідкісного захворювання.

Тільки свідомість та такі прості речі можуть наблизити нас до мінімального відсотка смертності серед населення.

Поради лікарів-онкологів

Факторами ризику холангіоцелюлярної карциноми є:

  1. Наявність у людини первинного склерозуючого холангіту — найбільшого фактора ризику. Пацієнтам рекомендують щорічне МРТ або МРХПГ (магнітно-резонансна холангіопанкреатографія).
  2. Хронічні захворювання печінки — цироз, гепатит В або С.
  3. Аномалії жовчних шляхів — кісти або камені жовчних протоків.
  4. Робота з хімічними речовинами — наприклад, вплив толуолу або вінілхлориду.

То ж лікарі радять регулярні обстеження для груп ризику. Через складність ранньої діагностики хвороби через неспецифічні симптоми лікарі рекомендують такі підходи для виявлення на ранніх стадіях:

  1. Біохімічні аналізи крові
  2. Візуальна діагностика: рекомендовано відвідувати сімейного лікаря та проходити УЗД органів черевної порожнини раз на рік;
  3. Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) або компʼютерна томографія
  4. КТ з контрастним підсиленням – найбільш точні методи візуальної діагностики, проте про їх необхідність краще запитати у лікаря.

Необхідно звертати увагу на симптоми:

  1. Швидка втомлюваність, постійна слабкість.
  2. Нудота, болі або дискомфорт у животі.
  3. Пожовтіння шкіри та склер.
  4. Потемніння сечі та/або білий колір калу.

Якщо ви помітили у себе або у своїх близьких підозрілі симптоми, не відкладайте консультацію лікаря.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в Одеському онкоцентрі й дізналися, як оновилася його робота.

Також ми писали про те, що на Одещині медикам буде легше дістатися віддалених сіл. 

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