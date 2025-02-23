ОНКОсвідомість - що відомо про проєкт боротьби з раком

Лікарі. Ілюстративне фото: Вікіпедія

До Всесвітнього дня обізнаності холангіокарциноми Національний інститут раку разом з Українською спілкою онкохірургів презентують цикл з п'яти відеопрограм про хворобу та надають поради українцям. Статистика свідчить, що холангіокарцинома становить близько 10% усіх злоякісних новоутворень печінки та 0,1% усіх онкологічних захворювань в Україні. Однак тривожним залишається той факт, що 70% випадків виявляються вже на 3-4 стадіях. Виживаність пацієнтів низька: лише 10% хворих, діагностованих у 2019-2021 роках, прожили понад два роки.

Про це повідомляють автори проєкту.

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Що відомо про проєкт ОНКОсвідомість

З метою донесення якісної та перевіреної інформації про виявлення та лікування холангіокарциноми "ДНП Національний інститут раку" разом з ГО "Українська спілка онкохірургів" та KNSKA Agency за кошти освітнього гранту, наданого ТОВ "Серв'є Україна" розробили цикл з п'яти відеопрограм про цю хворобу в межах інформаційного відеопроєкту "ОНКОсвідомість".

Проєкт підтримки у боротьбі з раком На YouTube каналі проєкту, починаючи з 20 лютого, кожні два дні будуть з‘являтися програми про холангіокарциному, щоб розповісти про неї пацієнтам, які вже хворіють, їхнім родичам, знайомим, лікарям, задля підвищення онконастороженості в суспільстві та сприянню ранній діагностиці. Також на каналі вже є попередні цикли програм про колоректальний рак та рак підшлункової залози.

"Останні шість років засвідчили значне збільшення кількості випадків госпіталізації пацієнтів із холангіокарциномою. Загалом у Національному інституті раку було зареєстровано 367 таких епізодів, що в рази перевищує показники попередніх років, коли медичну допомогу тут отримали лише 33 пацієнти. Найбільше пацієнтів зареєстрували в Києві (18 осіб), Вінницькій (5), Дніпропетровській (7) та Донецькій (7) областях. Ці дані вкотре підкреслюють необхідність ранньої діагностики, доступу до сучасних методів лікування та підвищення ОНКОобізнаності населення", – розповіла Олена Єфіменко, генеральна директорка ДНП "Національний інститут раку".

Олена Єфіменко, генеральна директорка ДНП "Національний інститут раку" Олена Єфіменко радить українцям перевірятися в лікарнях, що законтрактовані з НСЗУ, бо це є безплатним для пацієнтів і лікувати захворювання у лікарів, що спеціалізуються на комплексному лікуванні такого складного та рідкісного захворювання. Тільки свідомість та такі прості речі можуть наблизити нас до мінімального відсотка смертності серед населення. Поради лікарів-онкологів Факторами ризику холангіоцелюлярної карциноми є: Наявність у людини первинного склерозуючого холангіту — найбільшого фактора ризику. Пацієнтам рекомендують щорічне МРТ або МРХПГ (магнітно-резонансна холангіопанкреатографія). Хронічні захворювання печінки — цироз, гепатит В або С. Аномалії жовчних шляхів — кісти або камені жовчних протоків. Робота з хімічними речовинами — наприклад, вплив толуолу або вінілхлориду. То ж лікарі радять регулярні обстеження для груп ризику. Через складність ранньої діагностики хвороби через неспецифічні симптоми лікарі рекомендують такі підходи для виявлення на ранніх стадіях: Біохімічні аналізи крові Візуальна діагностика: рекомендовано відвідувати сімейного лікаря та проходити УЗД органів черевної порожнини раз на рік; Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) або компʼютерна томографія КТ з контрастним підсиленням – найбільш точні методи візуальної діагностики, проте про їх необхідність краще запитати у лікаря. Необхідно звертати увагу на симптоми: Швидка втомлюваність, постійна слабкість. Нудота, болі або дискомфорт у животі. Пожовтіння шкіри та склер. Потемніння сечі та/або білий колір калу. Якщо ви помітили у себе або у своїх близьких підозрілі симптоми, не відкладайте консультацію лікаря.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в Одеському онкоцентрі й дізналися, як оновилася його робота.

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