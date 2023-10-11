Зеленский выборы 2024: пойдет ли президент на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не пойдет на второй срок, если война в стране закончится. В случае же продолжения военных действий и в случае проведения президентских выборов во время войны он будет баллотироваться второй раз.

Новини.LIVE проанализировали, что же стоит за громким заявлением гаранта.

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Что Зеленский говорил о втором сроке

Похоже, Президент Зеленский действительно определился, что ему делать с собственно будущим президентством. Такое внимание к этой теме у журналистов потому, что в предвыборной программе 2019 он обещал, что идет только на один срок и баллотироваться второй раз не будет.

Однако уже через год на своей первой итоговой пресс-конференции, в 2020 году Президент сказал, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

Президент Украины Владимир Зеленский, 2020 год. Фото: ОП

Еще за год — в 2021-м — говорил, что разговоры о его второй каденции преждевременны. Хотя политические инсайдеры убеждали в обратном: Зеленский планирует идти на второй срок. Официально со стороны Офиса Президента это не подтверждалось, мол, Зеленский действительно не определился со второй каденцией.

Ну а дальше, в 2022 году началась война и вопрос с президентскими выборами исчез само собой к лету 2023 года.

Кто настаивает на проведении выборов в 2024 году

Западные партнеры в лице США и Европейского Союза стали настаивать на проведении выборов президента в 2024 году. Как это сделать — должны придумать украинские власти.

Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в сентябре 2019 года. Фото: ОП

По Конституции выборы должны были состояться в марте 2024 года. Однако законодательство и сама Конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения. Для этого необходимы законодательные изменения, но сейчас неизвестно, найдутся ли голоса в ВР на это.

Вторая проблема — это отсутствие денег на проведение выборов. Зеленский сказал, что выборы Президента стоят 5 млрд грн, и он не может забрать эти средства из бюджета в ущерб расходам на безопасность. Просит их у Запада и кстати, официальное "нет" он от них не получил.

И вот 10 октября 2023 года, отвечая на вопросы румынских журналистов сайта Digi24.ro о том, будет ли он баллотировался на выборах, Зеленский ответил: "Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны…"

Выгодны ли выборы-2024 Зеленскому и Ко?

По мнению известного украинского политтехнолога Сергея Гайдая, такой ответ президента Зеленского адресован США, которых раздражает масштаб коррупции в Украине. Американцы настаивают на проведении выборов в следующем году.

Политтехнолог Сергей Гайдай. Фото: FB/Сергей Гайдай

"Не раз слышал инсайт, что в Вашингтоне Зеленскому по многим вопросам устроили холодный душ. Среди всего прочего ему предложили провести выборы. Причем не просто провести выборы и подтвердить свою легитимность, но не пойти на них, а остаться в истории героическим президентом, который остановил нашествия россиян и выполнил свое обещание "быть только один срок", — говорит Гайдай.

По его словам, Зеленского и его окружение такая модель не удовлетворяет. И действительно, как может президент уйти, если в Украине война, а основной свой социальный запрос "победа в войне", он так и не сможет выполнить.

"Поэтому он дал ответ о "втором сроке". Мол, я уйду только тогда, когда война закончится", — объясняет политтехнолог.

Однако здесь возникает проблема, продолжает он: получается, что президенту очень выгодно эту войну не заканчивать. Поэтому Гайдай убеждает, что выборы в следующем году нужны Украине не только потому, что на них настаивают наши союзники. Они технически возможны и выгодны Президенту.

Он может избрать нормальную работающую Раду, которой сейчас нет, делегировать часть своих полномочий по экономике, чтобы ей занимался не Данило Гетманцев, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и председатель ОП Андрей Ермак, а независимый премьер, которого изберет независимая ВР.

В таком случае, по мнению Гайдая, все вопросы коррупции перешли бы к новоизбранному премьеру, а Президент, как и требует от него Конституция, мог бы сосредоточиться на вопросе безопасности, дипломатии и был гарантом Конституции.

Заседание Кабмина. Фото: FB/Кабмин

"Потому что сейчас на нем все и будем честными, украинцы и наши западные партнеры его работой недовольны. Особенно в плане коррупции. И об этом, кстати, говорил один из проведенных в Украине опросов", — напоминает политтехнолог.

Поэтому Президент, которому выгодны выборы в 2024 году, мог бы применить шантаж к нашим союзникам, но не в форме, пока идет война — я остаюсь президентом, а в форме: я уйду с должности, когда выиграю войну, говорит Гайдай.

И чтобы это случилось — дайте мне, как главнокомандующему, максимальное количество вооружения из того, что мы просим. И вот когда мы разобьем российскую армию, я уйду с должности и в стране пройдут новые выборы.

"Однако еще раз говорю, что выборы можно провести во время войны и это возможно. Потому что если война будет идти 10 лет — будем 10 лет жить с одним президентом? — подытожил Гайдай.

Что о выборах президента говорят политики

Депутаты ВР, с которыми пообщались Новини.LIVE, в том числе из президентской партии "Слуга народа", не под запись говорят, что не удивлены заявлению Президента.

По их словам, те, кто решил идти в ВР на следующий срок, уже готовятся к выборам. Вполне вероятно, что вслед или перед выборами президента в 2024 году проведут также выборы в и ВР. По Конституции, они должны состояться в последнюю неделю октября 2023 года. То есть уже через 2 недели.