Ярослав Железняк в інтерв'ю для Новини.LIVE розказав про скандальні ініціативи бюджету на 2024 рік

Ярослав Железняк. Фото: google.com

Про намір Верховної Ради відібрати у регіонів частину доходів — у вигляді податків на зарплати військових, а також про плани радикального зменшення фінансування інфраструктурних проектів, зокрема будівництва доріг ексклюзивно для Новини.LIVE розказав народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Згадав Железняк і про інші неоднозначні ініціативи народних обранців у рамках підготовки державного бюджета на 2024 рік.

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Як забиратимуть гроші у регіонів

— Як ви оцінюєте ініціативу щодо перенаправлення від регіональних бюджетів до центрального державного бюджета коштів від податків на зарплату військових?

— В даному випадку мова йде не про бюджет на 2024 рік, а про зміни до Бюджетного кодексу, що містяться в законопроекті №10037.

З одного боку, мене справді дратують невчасні витрати з місцевих бюджетів на дороги та інші об’єкти. Я перевіряю закупівлі кожен день. Мені не треба розповідати про дрони і Mavic — я бачу їх співвідношення в загальних закупівлях, в тому числі в місцевих бюджетах.

Але буде справедливо, якщо ці кошти підуть в центральний бюджет. Хоча там теж є багато зауважень до закупівель. Мій наулюбленіший приклад – закупівлі "Енергоатома". Таку маржу навіть місцеві князьки не мають. Тому я би більш комплексно підходив до вирішення цього питання.

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Окреме питання — куди ці гроші направляються. Якщо ми забираємо в центральний бюджет ПДФО з зарплат військових, то напевно ці кошти мають іти в Міноборони, на зарплати військовим.

А що таке Держспецзв’язку і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості? Наскільки вони здатні, по-перше, забезпечити освоєння цих коштів, а, по-друге, забезпечити прозоре освоєння цих грошей? Це гарне запитання, яке варто було би більш детально вивчити.

— А саме їм мають йти гроші від ПДФО з зарплат військових в регіонах?

— Так, законопроект №10037 передбачає перенаправлення коштів саме цим держорганам. Ми пропонували ці кошти направляти в Міноборони. Є відповідний альтернативний законопроект від мого колеги Володимира Цабаля.

— Але ж закон ще не прийнято і ситуація може змінитися?

— Так. Було лише перше читання. В документ ще вноситимуться зміни. Вже йдуть дискусії.

— Але гроші у регіонів таки будуть забирати?

— Це стане зрозумілим, коли документ проголосують у другому читанні. Але попереднє голосування показує, що голоси на це будуть.

— Про які орієнтовно суми податків йдеться?

— 70 – 90 млрд гривень на рік. Це залежить від того, скільки грошей виділять на зарплати військовим.

Як скорочуватимуть видатки на інфраструктуру та будівництво

— Як ви оцінюєте ініціативу скорочення видатків на інфраструктуру та будівництво — фінансування Мінінфраструктури, Фонда лідквідації наслідків збройної агресії, Держфонду регіонального розвитку, Дорожнього фонду тощо?

— Я оцінюю цю ініціативу виключно як політичні розборки між декількома гілками влади.

Так, прозорої відбудови ми поки що не побачили. І, відверто кажучи, якщо обирати, куди направляти ці кошти: на армію чи відбудову, — то мені здається, що краще на армію.

Велике будівництво поглинає дуже багато державних коштів. Фото: google.com

Бо те, що я бачу на відбудові, наприклад, Київської області, то вибачте мене... Коли ми ремонтуємо будинок за 1,5 тис. доларів за квадратний метр, то у мене є питання до кошторису.

— Про які суми потенційної економії для державного бюджета йдеться?

— Про 70 – 80 млрд гривень.

Які ще неоднозначні норми заховані в проекті бюджета-2024

— Які ще бюджетні ініціативи на 2024 рік ви вважаєте найбільш неоднозначними?

— Наприклад, держава хоче закупити 53 серіали. Незрозуміло, навіщо.

Хочемо збільшити фінансування Бюро економічної безпеки на 248%. Вони і так зараз не працюють. То навіщо їх дофінансовувати? Я би скорочував їм фінансування.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку чомусь на 50% збільшують видатки на зарплату.

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Разом з тим, я би назвав проект бюджету на 2024 рік плюс-мінус адекватним. Там є що скорочувати, але це вже не ті бюджети, які були в минулому році.

— Повертаючись до регіональних бюджетів – чи не вбачаєте ви ризики повернення до ситуації з фінансуванням регіонів, яка існувала до реформи з децентралізації?

— У регіонів залишається купа грошей.

Так, я не фанат подібних змін, але всі інші статті доходів, окрім ПДФО з зарплат військових, залишаються в регіональних бюджетах.

Якщо є якийсь мер міста, який хоче подискутувати на цю тему, — без проблем: заходимо в bi.prozorro, відкриваємо його закупівлі… і думаю, що на цьому наша дискусія завершиться.

Я не голосував за цей закон. Але те, що я бачу по закупівлях, то там явно дехто переплутав державні інтереси зі своїми особистими.

