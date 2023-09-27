Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE рассказал о скандальных инициативах бюджета на 2024 год

Ярослав Железняк. Фото: google.com

О намерении Верховной Рады отобрать у регионов часть доходов — в виде налогов на зарплаты военных, а также о планах радикального уменьшения финансирования инфраструктурных проектов, в частности строительства дорог эксклюзивно для Новости.LIVE рассказал народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Вспомнил Железняк и о других неоднозначных инициативах народных избранников в рамках подготовки государственного бюджета на 2024 год.

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Как будут забирать деньги у регионов

— Как вы оцениваете инициативу по перенаправлению от региональных бюджетов в центральный государственный бюджет средств от налогов на зарплату военных?

— В данном случае речь идет не о бюджете на 2024 год, а об изменениях в Бюджетный кодекс, содержащихся в законопроекте №10037.

С одной стороны меня действительно раздражают несвоевременные расходы из местных бюджетов на дороги и другие объекты. Я проверяю закупки каждый день. Мне не нужно рассказывать о дронах и Mavic — я вижу их соотношение в общих закупках, в том числе в местных бюджетах.

Но будет справедливо, если эти средства направят в центральный бюджет. Хотя там тоже много замечаний к закупкам. Мой любимый пример — закупки "Энергоатома". Такой маржи даже у местных князьков нет. Поэтому я бы более комплексно подходил к решению этого вопроса.

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Отдельный вопрос — куда эти деньги направляются. Если мы забираем в центральный бюджет НДФЛ по зарплатам военных, то наверняка эти средства должны идти в Минобороны, на зарплаты военным.

А что такое Госспецсвязи и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности? Насколько они способны, во-первых, обеспечить освоение этих средств, а, во-вторых, обеспечить именно прозрачное освоение средств? Это хороший вопрос, который стоило бы более подробно изучить.

— А именно им должны идти деньги от НДФЛ на зарплаты военным в регионах?

— Да, законопроект №10037 предусматривает перенаправление средств именно этим госорганам. Мы предлагали эти средства направлять в Минобороны. Есть альтернативный законопроект от моего коллеги Владимира Цабаля.

— Но ведь закон еще не принят и ситуация может измениться?

– Да. Было только первое чтение. В документ еще будут вноситься изменения. Уже идут дискуссии.

— Но деньги у регионов все-таки будут забирать?

— Это станет понятно, когда документ проголосуют во втором чтении. Но предварительное голосование показывает, что голоса будут на это.

— О каких ориентировочно суммах налогов идет речь?

— 70 - 90 млрд гривен в год. Это зависит от того, сколько денег выделят на зарплаты военным.

Как будут сокращать расходы на инфраструктуру и строительство

— Как вы оцениваете инициативу сокращения расходов на инфраструктуру и строительство — финансирование Мининфраструктуры, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, Госфонда регионального развития, Дорожного фонда?

— Я оцениваю эту инициативу исключительно как политические разборки между несколькими ветвями власти.

Да, прозрачного восстановления мы пока не увидели. И, откровенно говоря, если выбирать, куда направлять эти средства: на армию или восстановление, то мне кажется, что лучше на армию.

Большое строительство поглощает большое количество государственных средств. Фото: google.com

То, что я вижу на восстановлении, например, Киевской области, это, простите меня... Когда мы ремонтируем дом за 1,5 тыс. долларов за квадратный метр, то у меня есть вопрос к смете.

— О каких суммах потенциальной экономии для государственного бюджета идет речь?

— О 70–80 млрд гривен.

Какие еще неоднозначные нормы спрятаны в проекте бюджета-2024

— Какие еще бюджетные инициативы на 2024 год вы считаете наиболее неоднозначными?

— Например, государство хочет закупить 53 сериала. Непонятно, зачем.

Хотим увеличить финансирование Бюро экономической безопасности на 248%. Они и так сейчас не работают. Так зачем их дофинансировать? Я бы сокращал им финансирование.

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку почему-то на 50% увеличивают расходы на зарплату.

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Вместе с тем, я бы назвал проект бюджета на 2024 год плюс-минус адекватным. Там есть что сокращать, но это уже не бюджеты, которые были в прошлом году.

— Возвращаясь к региональным бюджетам — не видите ли вы рисков возврата к ситуации с финансированием регионов, которая существовала до реформы децентрализации?

— У регионов остается куча денег.

Да, я не фанат подобных изменений, но все остальные статьи доходов, кроме НДФЛ на зарплаты военным, остаются в региональных бюджетах.

Если есть мэр города, который хочет подискутировать на эту тему, — без проблем: заходим в bi.prozorro, открываем его закупки… и думаю, что на этом наша дискуссия завершится.

Я не голосовал за этот закон. Но то, что я вижу по закупкам, там явно кое-кто перепутал государственные интересы со своими личными.