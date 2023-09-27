Адмірал Віктор Соколов — живий чи мертвий

Командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов. Фото: REUTERS

Мутні фото, які опублікувало російське міноборони у своєму телеграм-каналі, як завжди не прояснили історію з адміралом Соколовим, командувачем Чорноморського флоту. Знімки та нове відео інтерв'ю не містять жодних посилань до дат, коли це відео було знято.

Цілком може бути і "консерва". Колегій міноборони та інтерв'ю було багато.

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Історичний прецедент

Якщо виходити з припущення, що Соколов убитий (або як мінімум важко поранений), ми отримуємо прецедент, якого у російській історії не було вже давно. Точніше — дуже давно.

Востаннє командувач флотом (Тихоокеанським) загинув 1904 року в російсько-японській війні. Точніше два командувачі поспіль — адмірал Макаров на броненосці "Петропавловськ" та адмірал Вітгефт у битві в Жовтому морі.

Якщо брати Чорноморський флот, то востаннє він втрачав свого командувача аж 1855 року, коли під час облоги Севастополя було вбито адмірала Нахімова. Але, строго кажучи, він не був командувачем флоту (флоту вже не існувало), а керував обороною міста.

Отже, якщо відраховувати від адмірала Вітгефта, востаннє російський флот втрачав свого командувача майже 120 років тому.

Так живий чи мертвий?

Немає переконливих доказів ні тієї, ні іншої версії. Пресслужба українських сил спеціальних операцій опублікувала повідомлення, що командувача ЧФ вбито внаслідок ракетного удару по штабу флоту 22 вересня.

Разом із ним загинуло понад 30 офіцерів, які брали участь у нараді з адміралом. Якщо українська версія вірна, то це старші офіцери, навряд чи командувач радиться з матросами та мічманами.

Росіяни буквально напередодні опублікували "доказ" того, що Соколов живий. Це скріншот вкрай поганої якості. Зауважте, не відео, а саме скриншот, яким неможливо визначити, коли і де відео знято.

Скриншот із адміралом Соколовим. Фото: росЗМІ

Потім з'явилося відео з інтерв'ю, але також без будь-якої прив'язки до дат.

Уривок інтерв'ю з російського телеграм-каналу. Фото: скриншот

Згадується історія з крейсером "Москва", який вже добу лежав на дні Чорного моря, а міноборони публікувало відео із зустріччю екіпажу. До речі, востаннє російський флот, якщо вже заговорили про "історичні прецеденти", втрачав свого флагмана саме в російсько-японській війні.

Немає, як на мене, жодної проблеми опублікувати відео з адміралом Соколовим, пред'явити його громадськості та розвінчати "міфи укронацистської пропаганди". Але міноборони цього не робить.

Прес-секретар Кремля Пєсков, як завжди, пробурчав щось невиразне — "відомості не маємо". Хоча призначення командувача флотом є виключно в компетенції верховного головнокомандувача, і він повинен "мати в своєму розпорядженні відомості".

Битва за Чорне море

Взагалі вся картина цієї війни абсолютно вибивається зі звичних догм, і війна на морі (включаючи удари по Севастополю) — цьому прямий доказ.

Україна, не маючи свого військово-морського флоту (єдиний великий корабель був затоплений у порту Миколаєва через загрозу захоплення на початку вторгнення), завдає російському флоту один за одним відчутних ударів, знищуючи кораблі, ускладнюючи логістику та пересування суден.

Потоплено флагман, кілька великих десантних кораблів пошкоджено та виведено з ладу (мінімум один "Мінськ" знищено).

БДК "Мінськ". Фото: google.com

Знову ж таки вперше в історії ударом крилатої ракети знищено підводний човен. Українські морські дрони борознять Чорне море у пошуках цілей, і російський флот уже не ризикує виходити далеко за межі своїх територіальних вод.

Його роль звелася до варварських обстрілів українських міст ракетами. Навіть "морська блокада" вже не в його можливостях, про що повідомили аналітики британської розвідки. У її звіті йшлося, що РФ "не в змозі здійснювати морську блокаду України".

Це, в принципі, очевидно. Ближче ніж на 300 км (дальність польоту ракет "Нептун"), до берега не підійдеш. А українці збільшили її дальність. Справа в тому, що блокаду здійснюють біля узбережжя. У відкритому морі це вже піратство.

Тож яка вже тут блокада, дай Бог самим уціліти.