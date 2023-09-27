Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Фото: REUTERS

Мутные фото, которые опубликовало российское минобороны в своем телеграмм-канале, как обычно, не прояснили историю с адмиралом Соколовым, командующим Черноморским флотом. Снимки и новое видео интервью не содержат в себе никаких отсылок к датам, когда это видео было снято.

Вполне может оказаться и "консерва". Коллегий минобороны и интервью было много.

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Исторический прецедент

Если исходить из предположения, что Соколов убит (или как минимум тяжело ранен), мы получаем прецедент, каковых в российской истории не было уже давно. Точнее очень давно.

Последний раз командующий флотом (Тихоокеанским) погиб в 1904 году в русско-японской войне. Точнее два командующих подряд — адмирал Макаров на броненосце "Петропавловск" и адмирал Витгефт в сражении в Желтом море.

Если брать Черноморский флот, то последний раз он терял своего командующего аж в 1855 году, когда во время осады Севастополя был убит адмирал Нахимов. Но, строго говоря, он не был командующим флотом (флота уже не существовало), а руководил обороной города.

Итого, если отсчитывать от адмирала Витгефта, последний раз российский флот терял своего командующего почти 120 лет назад.

Так жив или мертв?

Нет убедительных доказательств ни той, ни другой версии. Пресс-служба украинских сил специальных операций опубликовала сообщение, что командующий ЧФ убит в результате ракетного удара по штабу флота 22 сентября.

Вместе с ним погибли более 30 офицеров, которые участвовали в совещании с адмиралом. Если украинская версия верна, то это старшие офицеры, вряд ли командующий совещается с матросами и мичманами.

Россияне буквально накануне опубликовали "доказательство" того, что Соколов жив. Это скриншот крайне скверного качества. Заметьте, не видео, а именно скриншот, по которому невозможно определить, когда и где видео снято.

Скриншот с адмиралом Соколовым. Фото: росСМИ

Позже появилось видео с интервью, также без всякой привязки к датам.

Отрывок интервью с российского телеграмм-канала. Фото: скриншот

Вспоминается история с крейсером "Москва", который уже сутки как лежал на дне Черного моря, а минобороны публиковало видео со встречей экипажа. Кстати, последний раз российский флот, раз уж заговорили об "исторических прецедентах", терял свой флагман именно в русско-японской войне.

Нет, как мне представляется, никакой проблемы опубликовать видео с адмиралом Соколовым, предъявить его общественности и развенчать "мифы укронацистской пропаганды". Но минобороны этого не делает.

Пресс-секретарь Кремля Песков, как обычно, пробурчал что-то невнятное — "сведениями не располагаем". Хотя назначение командующего флотом находится исключительно в компетенции верховного главнокомандующего, и он должен "располагать сведениями".

Битва за Черное море

Вообще, весь рисунок этой войны совершенно выбивается из привычных догм, и война на море (включая удары по Севастополю) — этому прямое доказательство.

Украина, не обладая своим военно-морским флотом (единственный крупный корабль был затоплен в порту Николаева из-за угрозы захвата в начале вторжения), наносит российскому флоту один за другим чувствительные удары, уничтожая корабли, осложняя логистику и передвижение судов.

Потоплен флагман, несколько больших десантных кораблей повреждены и выведены из строя (минимум один "Минск" уничтожен).

БДК "Минск". Фото: google.com

Опять же впервые в истории ударом крылатой ракеты уничтожена подводная лодка. Украинские морские дроны бороздят Черное море в поисках целей, и российский флот уже не рискует выходить далеко за пределы своих территориальных вод.

Его роль свелась к варварским обстрелам украинских городов ракетами. Даже "морская блокада" уже не в его возможностях, о чем и сообщили аналитики британской разведки. В ее отчете говорилось "не в состоянии осуществлять морскую блокаду Украины".

Это, в принципе, очевидно. Ближе, чем на 300 км (дальность полета ракет "Нептун"), к берегу не подойдешь. А украинцы увеличили ее дальность. Дело в том, что блокаду осуществляют возле побережья. В открытом море — это уже пиратство.

Так что, какая уж тут блокада, дай Бог самим уцелеть.