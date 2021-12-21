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В ЄС скоротили термін дії COVID-сертифікатів: що змінилося

COVID-19
21 грудня 16:13
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Нові правила стосуються поїздок між країнами Євросоюзу
В ЄС скоротили термін дії COVID-сертифікатів: що змінилося

Європейська комісія вирішила скоротити термін дії цифрового сертифіката про вакцинацію від коронавірусу з 12 до 9 місяців. Нові правила набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті комісії.

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Скільки дійсний COVID-сертифікат в ЄС

Зазначається, що цифровий європейський COVID-сертифікат діятиме 9 місяців, а точніше впродовж 270 днів, з метою подорожей всередині Євросоюзу. Термін відраховується від дня завершення первинного курсу вакцинації авторизованими в ЄС препаратами.

При цьому уточнюється, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань щодо вакцинації бустерною дозою. Згідно із ними, посилюючі дози рекомендуються вводити не пізніше як через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Додатковий період у 3 місяці надається, щоб національні кампанії з вакцинації могли бути скориговані, й громадяни отримали бустерну дозу.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн Євросоюзу з 1 лютого 2022 року. Вони стосуються лише поїздок між країнами.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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коронавірус Європейський союз Єврокомісія COVID-сертифікати
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