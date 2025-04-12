Верба, Парфільєва, Самбурська та інші — які авто обирають топові блогери України

Блогерка Юлія Верба. Фото: verbaaa.verbaaa/Instagram

Українські інфлюенсери, які заробляють на діяльності в соціальних мережах, мають змогу купувати собі дорогі автівки. Блогери накопичують непогані статки завдяки рекламі та просуванню брендів. Хтось витрачає кошти на нерухомість, а комусь подобається колекціонувати транспортні засоби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими автомобілями володіють топові блогери України.

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Ми обрати п’ятьох інфлюенсерів, які мають величезну підтримку в соцмережах і давно ведуть блоги в Instagram. Інформація про зареєстровані транспортні засоби доступна в аналітичній онлайн-системі YouControl. А вартість моделей ми підглянули на порталі AUTO.RIA.

Таня Парфільєва

Має 1,6 млн фоловерів в Instagram, володіє брендом одягу і розкішним будинком під Києвом. Згідно з даними YouControl, дівчина керує чорним Mercedes-Benz S 500 2021 року. Вартість транспортного засобу — орієнтовно 105 000 доларів.

Блогерка Таня Парфільєва. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Саша Бо

За блогеркою стежать 1,7 млн людей. Справжнє ім’я — Олександра Тарнавська. Дівчина здобула популярність завдяки сторінці в Instagram, де ділиться темами материнства, краси та лайфстайлу. Має у власності бежевий Porsche Cayenne 2022 року, ціна — від 75 000 до 130 000 доларів залежно від комплектації.

Блогерка Саша Бо. Фото: sashaabo/Instagram

Юлія Верба

На сторінку в соціальній мережі підписалися 1,5 млн осіб. Дівчина родом з Івано-Франківська, їй вдалося в доволі юному віці заробити чималі статки завдяки блогу в Instagram, контент якого базується на розвагах і лайфстайлі. За даними YouControl, Юля володіє трьома автомобілями:

білим Mercedes-Benz GLE 400 2015 року — від 35 000 до 50 000 доларів;

чорним Mercedes-Benz S 580 2023 року — від 130 000 до 170 000 доларів;

фіолетовим Mercedes-Benz GLA 250 2014 року — від 17 000 до 20 000 доларів.

Блогерка Юля Верба. Фото: verbaaa.verbaaa/Instagram

Таня Самбурська

Веде блог із чисельністю підписників майже 1,5 млн осіб. Дівчина ділиться в Instagram моментами з життя, публікує досить відверті фото. Завдяки співпраці з багатьма брендами придбала три автомобілі: чорний BMW X5 2019 року (64 500 доларів), сірий BMW X6 XDRIVE 30D 2023 року (110 000 доларів) і чорний Porsche Taycan 4S 2020 року (60 000 доларів).

Блогерка Таня Самбурська. Фото: __samburska/Instagram

Антон Птушкін

За його Instagram-сторінкою слідкують 2 млн фоловерів. Антон є одним із найпопулярніших тревел-блогерів України, раніше був ведучим шоу "Орел і Решка". А нині Птушкін знімається у відеопроєкті про їжу. На його ім’я зареєстрований чорний Smart Fortwo Coupe 2016 року (орієнтовно 8 000-10 000 доларів) і сірий Skoda Kodiaq 2020 року (від 25 000 до 40 000 доларів).

Блогер Антон Птушкін. Фото: ptuxerman/Instagram

Нагадаємо, популярна інфлюенсерка з Івано-Франківська Таня Самбурська володіє квартирою в рідному місті. Дівчина веде блог в Instagram, але нерідко потрапляє у скандальні ситуації.

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