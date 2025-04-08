Блогерка Таня Самбурська — що постить в Instagram, скільки має квартир і машин

Блогерка Таня Самбурська. Фото: скриншот/YouTube

Відома українська блогерка з Івано-Франківська Таня Самбурська має в соціальній мережі Instagram майже 1,5 млн підписників. Вона співпрацює з багатьма брендами, розкрутила власний бренд і змогла на зароблені кошти придбати квартиру плюс кілька автомобілів. Але в житті дівчини не вщухають скандали.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим займається і володіє блогерка Таня Самбурська.

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Дівчина почала кар’єру з відкриття студії візажу, але станом на 2025 рік вважається однією з найбільш популярних і впізнаваних інфлюенсерок. На сторінку в Instagram підписалося понад 1,4 млн людей, які слідкують за життям Тані, коментують світлини, довіряють її рекомендаціям.

Контент блогу — це переважно естетично красиві фото і відео. Таня ділиться з фоловерами щасливими моментами життя, демонструє побут і відпочинок, хвалиться кадрами із професійних фотосесій. На початку діяльності Самбурська публікувала так званий "милий контент", але тепер велика частина наповнення сторінки — це пікантні світлини.

Instagram-блог Тані Самбурської. Фото: скриншот

Instagram-блог Тані Самбурської. Фото: скриншот

Instagram-блог Тані Самбурської. Фото: скриншот

Instagram-блог Тані Самбурської. Фото: скриншот 1 / 4

Нерідко блогерку звинувачували в нещирості та маніпулюванні. Дівчина мала дев’ятирічні стосунки і показувала ідеальну картинку сімейного життя в Instagram. Але несподівано повідомила про розлучення з чоловіком, після чого її вибудований віртуальний світ розвалився. За словами інфлюенсерки, розрив стався через постійні сварки і непорозуміння.

Чим володіє Самбурська

Завдяки блогерській діяльності Самбурська забезпечує себе безбідним життям. За даними аналітичної онлайн-системи YouControl, вона володіє квартирою в Івано-Франківську на вулиці Гетьмана Мазепи. Однокімнатне житло в комплексі там коштує орієнтовно 65 000 доларів, хоча є варіанти як дорожчі, так і дешевші.

Плюс на Тетяну зареєстровані три автомобілі:

чорний BMW X5 2019 року;

сірий BMW X6 XDRIVE 30D 2023 року;

чорний Porsche Taycan 4S 2020 року.

На AUTO.RIA продають BMW X5 за 64 500 доларів, BMW X6 — за 110 000 доларів, Porsche Taycan 4S — за 60 000 доларів. Як видно, на нестачу у фінансах блогерка не скаржиться.

Бренди авто, якими володіє Таня Самбурська. Фото: скриншот

Бренди авто, якими володіє Таня Самбурська. Фото: скриншот

Бренди авто, якими володіє Таня Самбурська. Фото: скриншот 1 / 3

Скандали навколо Самбурської

Дівчина регулярно втрапляє у скандальні ситуації. З останнього — бізнесмен Влад Лиманюк звинуватив Самбурську в маніпуляціях та невиконанні умов співпраці. Через це їх спільний проєкт провалився. Натомість Тетяна поскаржилася на тиск з боку команди Лиманюка, вона планує звернутися в суд для вирішення конфлікту.

Свого часу інфлюенсерка постраждала через скандальну ситуацію з днем народження Олександра Заліска, який організував гучну вечірку в день вшанування пам'яті жертв Голодомору. Під хвилю хейту потрапили всі блогери, які були присутні на святі.

У 2024 році Самбурська поскаржилася на військових, які відмовилися допомогти їй принести 151 троянду. Українці обурилися таким невдоволенням, тож дівчині довелося видалити сторіси з Instagram.

Нагадаємо, блогерка Бьянка Монтальво показала, що на iPhone в додатку "Калькулятор" є прихована функція конвертації валют без доступу в Інтернет. Для використання послуги достатньо змінити налаштування калькулятора на режим валюти.

Також ми писали, що скандал навколо блогерки Анни Алхім набув розголосу через її зізнання у стосунках з одруженим бізнесменом. Психологиня пояснила популярність таких історій потребою глядачів у живих емоціях і бунтарстві.