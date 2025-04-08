Блогер Таня Самбурская — что постит в Instagram, сколько имеет квартир и машин

Блогер Таня Самбурская. Фото: скриншот/YouTube

Известная украинская блогер из Ивано-Франковска Таня Самбурская имеет в социальной сети Instagram почти 1,5 млн подписчиков. Она сотрудничает со многими брендами, раскрутила собственный бренд и смогла на заработанные деньги приобрести квартиру плюс несколько автомобилей. Но в жизни девушки не утихают скандалы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем занимается и владеет блогер Таня Самбурская.

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Девушка начала карьеру с открытия студии визажа, но по состоянию на 2025 год считается одним из самых популярных и узнаваемых инфлюенсеров. На страницу в Instagram подписалось более 1,4 млн человек, которые следят за жизнью Тани, комментируют фотографии, доверяют ее рекомендациям.

Контент блога — это преимущественно эстетически красивые фото и видео. Таня делится с фолловерами счастливыми моментами жизни, демонстрирует быт и отдых, хвастается кадрами из профессиональных фотосессий. В начале деятельности Самбурская публиковала так называемый "милый контент", но теперь большая часть наполнения страницы — это пикантные фотографии.

Instagram-блог Тани Самбурской. Фото: скриншот

Instagram-блог Тани Самбурской. Фото: скриншот

Instagram-блог Тани Самбурской. Фото: скриншот

Instagram-блог Тани Самбурской. Фото: скриншот 1 / 4

Нередко блогера обвиняли в неискренности и манипулировании. У девушки были девятилетние отношения, и она показывала идеальную картинку семейной жизни в Instagram. Но неожиданно сообщила о разводе с мужем, после чего ее выстроенный виртуальный мир развалился. По словам инфлюенсера, разрыв произошел из-за постоянных ссор и недоразумений.

Чем владеет Самбурская

Благодаря блогерской деятельности Самбурская обеспечивает себя безбедной жизнью. По данным аналитической онлайн-системы YouControl, она владеет квартирой в Ивано-Франковске на улице Гетьмана Мазепы. Однокомнатное жилье в комплексе там стоит ориентировочно 65 000 долларов, хотя есть варианты как дороже, так и дешевле.

Плюс на Татьяну зарегистрированы три автомобиля:

черный BMW X5 2019 года;

серый BMW X6 XDRIVE 30D 2023 года;

черный Porsche Taycan 4S 2020 года.

На AUTO.RIA продают BMW X5 за 64 500 долларов, BMW X6 — за 110 000 долларов, Porsche Taycan 4S — за 60 000 долларов. Как видно, на недостаток в финансах блогер не жалуется.

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Скандалы вокруг Самбурской

Девушка регулярно попадает в скандальные ситуации. Из последнего — бизнесмен Влад Лиманюк обвинил Самбурскую в манипуляциях и невыполнении условий сотрудничества. Из-за этого их совместный проект провалился. А Татьяна пожаловалась на давление со стороны команды Лиманюка, она планирует обратиться в суд для разрешения конфликта.

В свое время инфлюенсер пострадала из-за скандальной ситуации с днем рождения Александра Залиско, который организовал громкую вечеринку в день памяти жертв Голодомора. Под волну хейта попали все блогеры, которые присутствовали на празднике.

В 2024 году Самбурская пожаловалась на военных, которые отказались помочь ей принести 151 розу. Украинцы возмутились таким недовольством, поэтому девушке пришлось удалить сторисы из Instagram.

Напомним, блогер Бьянка Монтальво показала, что на iPhone в приложении "Калькулятор" есть скрытая функция конвертации валют без доступа в Интернет. Для использования услуги достаточно изменить настройки калькулятора на режим валюты.

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