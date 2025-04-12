Верба, Парфильева, Самбурская и другие — какие авто выбирают топовые блогеры Украины

Блогер Юлия Верба. Фото: verbaaa.verbaaa/Instagram

Украинские инфлюенсеры, которые зарабатывают на деятельности в социальных сетях, могут покупать себе дорогие машины. Блогеры накапливают неплохое состояние благодаря рекламе и продвижению брендов. Кто-то тратит деньги на недвижимость, а кому-то нравится коллекционировать транспортные средства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими автомобилями владеют топовые блогеры Украины.

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Мы выбрали пятерых инфлюенсеров, которые имеют огромную поддержку в соцсетях и давно ведут блоги в Instagram. Информация о зарегистрированных транспортных средствах доступна в аналитической онлайн-системе YouControl. А стоимость моделей мы подсмотрели на портале AUTO.RIA.

Таня Парфильева

Имеет 1,6 млн фолловеров в Instagram, владеет брендом одежды и роскошным домом под Киевом. Согласно данным YouControl, девушка управляет черным Mercedes-Benz S 500 2021 года выпуска. Стоимость транспортного средства ориентировочно 105 000 долларов.

Блогер Таня Парфильева. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Саша Бо

За блогером следят 1,7 млн человек. Настоящее имя — Александра Тарнавская. Девушка получила известность благодаря странице в Instagram, где делится темами материнства, красоты и лайфстайла. Имеет в собственности бежевый Porsche Cayenne 2022 года, цена — от 75 000 до 130 000 долларов в зависимости от комплектации.

Блогер Саша Бо. Фото: sashaabo/Instagram

Юлия Верба

На страницу в социальной сети подписались 1,5 млн человек. Девушка родом из Ивано-Франковска, ей удалось в довольно юном возрасте заработать немалое состояние благодаря блогу в Instagram, контент которого базируется на развлечениях и лайфстайле. По данным YouControl, Юля владеет тремя автомобилями:

белым Mercedes-Benz GLE 400 2015 года — от 35 000 до 50 000 долларов;

черным Mercedes-Benz S 580 2023 года — от 130 000 до 170 000 долларов;

фиолетовым Mercedes-Benz GLA 250 2014 года — от 17 000 до 20 000 долларов.

Блогер Юля Верба. Фото: verbaaa.verbaaa/Instagram

Таня Самбурская

Ведет блог с численностью подписчиков почти 1,5 млн человек. Девушка делится в Instagram моментами из жизни, публикует довольно откровенные фото. Благодаря сотрудничеству со многими брендами приобрела три автомобиля: черный BMW X5 2019 года (64 500 долларов), серый BMW X6 XDRIVE 30D 2023 года (110 000 долларов) и черный Porsche Taycan 4S 2020 года (60 000 долларов).

Блогер Таня Самбурская. Фото: __samburska/Instagram

Антон Птушкин

За его Instagram-страницей следят 2 млн подписчиков. Антон является одним из самых популярных тревел-блогеров Украины, ранее был ведущим шоу "Орел и Решка". А сейчас Птушкин снимается в видеопроекте о еде. На его имя зарегистрирован черный Smart Fortwo Coupe 2016 года (ориентировочно 8 000-10 000 долларов) и серый Skoda Kodiaq 2020 года (от 25 000 до 40 000 долларов).

Блогер Антон Птушкин. Фото: ptuxerman/Instagram

Напомним, популярный инфлюенсер из Ивано-Франковска Таня Самбурская владеет квартирой в родном городе. Девушка ведет блог в Instagram, но нередко попадает в скандальные ситуации.

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