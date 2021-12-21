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За день втричі більше смертей: яка ситуація в Україні з COVID-19

COVID-19
21 грудня 08:50
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Одужало понад 18 тисяч пацієнтів
За день втричі більше смертей: яка ситуація в Україні з COVID-19

Протягом минулої доби, 20-го грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медиків.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Статистика COVID-19 в Україні на 21 грудня

Відомо, що хвороба забрала життя 346 українців, а в лікарні з ускладненнями потрапила 1 061 людина. Водночас одужати вдалося 18 850 пацієнтам.

Скільки людей захворіло в регіонах України за добу:

  • м. Київ – 1496;
  • Вінницька область - 147;
  • Волинська область - 279;
  • Дніпропетровська область - 118;
  • Донецька область - 413;
  • Житомирська область - 39;
  • Закарпатська область - 282;
  • Запорізька область - 344;
  • Івано-Франківська область - 80;
  • Київська область - 275;
  • Кіровоградська область - 52;
  • Луганська область - 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область - 165;
  • Одеська область - 142;
  • Полтавська область - 602;
  • Рівненська область - 183;
  • Сумська область - 122;
  • Тернопільська область - 84;
  • Харківська область - 155;
  • Херсонська область - 32;
  • Хмельницька область - 236;
  • Черкаська область - 266;
  • Чернівецька область - 101;
  • Чернігівська область - 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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