За день втричі більше смертей: яка ситуація в Україні з COVID-19

Протягом минулої доби, 20-го грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 180 медиків.
Про це свідчать дані МОЗ.
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Статистика COVID-19 в Україні на 21 грудня
Відомо, що хвороба забрала життя 346 українців, а в лікарні з ускладненнями потрапила 1 061 людина. Водночас одужати вдалося 18 850 пацієнтам.
Скільки людей захворіло в регіонах України за добу:
- м. Київ – 1496;
- Вінницька область - 147;
- Волинська область - 279;
- Дніпропетровська область - 118;
- Донецька область - 413;
- Житомирська область - 39;
- Закарпатська область - 282;
- Запорізька область - 344;
- Івано-Франківська область - 80;
- Київська область - 275;
- Кіровоградська область - 52;
- Луганська область - 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область - 165;
- Одеська область - 142;
- Полтавська область - 602;
- Рівненська область - 183;
- Сумська область - 122;
- Тернопільська область - 84;
- Харківська область - 155;
- Херсонська область - 32;
- Хмельницька область - 236;
- Черкаська область - 266;
- Чернівецька область - 101;
- Чернігівська область - 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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