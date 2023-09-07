Рецепт традиційного сала від гуцулів — відео

Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood

Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи. Нам обов'язково потрібно відтворювати українські народні рецепти, які допоможуть зберегти свою ідентичність.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться (з розрахунком на 1 кг сала):

вода 1 л;

лушпиння з 7 цибулин (30-40 г);

сіль 100 г;

перець горошком 6 шт.;

перець духмяний 5 шт.;

лавровий листок 3 шт.;

перець 1 ч.л.;

часник 1,5-2 головки.

Спосіб приготування

Нам знадобляться шматочки сала з м'ясом, грудинка. Вони вийдуть ідеально смачними.

Сало та лушпиння. Фото: YouTube @UkraineFood

Шкірку краще зняти, бо вона дуже жорстка. Сало потрібно промити та просушити.

Свиняча грудинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Також нам знадобиться лушпиння з цибулі, вистачить з семи цибулин, яке потрібно зняти та промити водою.

Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

У зручну кастрюлю з товстим дном наливаемо воду, відправляємо туди сіль, лавровий лист, духмяний перець та лушпиння з цибулі.

Маринад та сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли маринад закипить, кладемо туди шматочки сала. Сало потрібно занурювати саме в киплячу воду.

Сало в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо кришкою та варимо 10-15 хвилин, це залежить від товщини сала.

Сало після маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Знімаємо з вогню та залишаємо сало охолоджуватися в маринаді до наступного дня, воно повинно добре настоятися.

Сало, натерте часником. Фото: YouTube @UkraineFood

Шматочки сала дістаємо з маринаду, їх потрібно трохи просушити.

Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо часник, натираємо його. Тепер будемо натирати сало часником та сумішшю перців.

Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood

Таке сало дуже важко зіпсувати, воно виходить у всіх. Сало кладемо в фольгу та відправляємо в холодильник на 12 годин.

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.