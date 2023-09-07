Рецепт традиційного сала від гуцулів — відео

Сало по-гуцульськи за карпатським рецептом
Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи. Нам обов'язково потрібно відтворювати українські народні рецепти, які допоможуть зберегти свою ідентичність.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться (з розрахунком на 1 кг сала):
- вода 1 л;
- лушпиння з 7 цибулин (30-40 г);
- сіль 100 г;
- перець горошком 6 шт.;
- перець духмяний 5 шт.;
- лавровий листок 3 шт.;
- перець 1 ч.л.;
- часник 1,5-2 головки.
Спосіб приготування
Нам знадобляться шматочки сала з м'ясом, грудинка. Вони вийдуть ідеально смачними.
Шкірку краще зняти, бо вона дуже жорстка. Сало потрібно промити та просушити.
Також нам знадобиться лушпиння з цибулі, вистачить з семи цибулин, яке потрібно зняти та промити водою.
У зручну кастрюлю з товстим дном наливаемо воду, відправляємо туди сіль, лавровий лист, духмяний перець та лушпиння з цибулі.
Коли маринад закипить, кладемо туди шматочки сала. Сало потрібно занурювати саме в киплячу воду.
Накриваємо кришкою та варимо 10-15 хвилин, це залежить від товщини сала.
Знімаємо з вогню та залишаємо сало охолоджуватися в маринаді до наступного дня, воно повинно добре настоятися.
Шматочки сала дістаємо з маринаду, їх потрібно трохи просушити.
Далі беремо часник, натираємо його. Тепер будемо натирати сало часником та сумішшю перців.
Таке сало дуже важко зіпсувати, воно виходить у всіх. Сало кладемо в фольгу та відправляємо в холодильник на 12 годин.
Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.