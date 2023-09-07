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Сало по-гуцульськи за карпатським рецептом

7 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт традиційного сала від гуцулів — відео
Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи. Нам обов'язково потрібно відтворювати українські народні рецепти, які допоможуть зберегти свою ідентичність.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться (з розрахунком на 1 кг сала): 

  • вода 1 л;
  • лушпиння з 7 цибулин (30-40 г);
  • сіль 100 г;
  • перець горошком 6 шт.;
  • перець духмяний 5 шт.;
  • лавровий листок 3 шт.;
  • перець 1 ч.л.;
  • часник 1,5-2 головки. 

Спосіб приготування

Нам знадобляться шматочки сала з м'ясом, грудинка. Вони вийдуть ідеально смачними. 

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Сало та лушпиння. Фото: YouTube @UkraineFood

Шкірку краще зняти, бо вона дуже жорстка. Сало потрібно промити та просушити. 

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Свиняча грудинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Також нам знадобиться лушпиння з цибулі, вистачить з семи цибулин, яке потрібно зняти та промити водою. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

У зручну кастрюлю з товстим дном наливаемо воду, відправляємо туди сіль, лавровий лист, духмяний перець та лушпиння з цибулі. 

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Маринад та сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли маринад закипить, кладемо туди шматочки сала. Сало потрібно занурювати саме в киплячу воду. 

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Сало в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо кришкою та варимо 10-15 хвилин, це залежить від товщини сала. 

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Сало після маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Знімаємо з вогню та залишаємо сало охолоджуватися в маринаді до наступного дня, воно повинно добре настоятися. 

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Сало, натерте часником. Фото: YouTube @UkraineFood

Шматочки сала дістаємо з маринаду, їх потрібно трохи просушити. 

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Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо часник, натираємо його. Тепер будемо натирати сало часником та сумішшю перців. 

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Сало по-гуцульськи. Фото: YouTube @UkraineFood

Таке сало дуже важко зіпсувати, воно виходить у всіх. Сало кладемо в фольгу та відправляємо в холодильник на 12 годин. 

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.

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