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Сало по-гуцульски по карпатскому рецепту

7 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт традиционного сала от гуцулов — видео
Сало по-гуцульски. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски. Нам обязательно нужно воспроизводить украинские народные рецепты, которые помогут сохранить свою идентичность.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится (с расчетом на 1 кг сала):

  • вода 1 л;
  • луковица из 7 луковиц (30-40 г);
  • соль 100 г;
  • перец горошком 6 шт.;
  • перец душистый 5 ш.т;
  • лавровый лист 3 шт.;
  • перец 1 ч.л.;
  • чеснок 1,5-2 головки.

Способ приготовления

Нам понадобятся кусочки сала с мясом, грудинка. Они получатся идеально вкусными.

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Сало и шелуха. Фото: YouTube @UkraineFood

Кожу лучше снять, потому что она очень жесткая. Сало нужно промыть и просушить.

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Свиная грудинка. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нам понадобится шелуха из лука, хватит семи луковиц, которую нужно снять и промыть водой.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

В удобную кастрюлю с толстым дном наливаем воду, отправляем туда соль, лавровый лист, душистый перец и луковую шелуху.

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Маринад и сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда маринад закипит, кладем туда кусочки сала. Сало нужно погружать именно в кипящую воду.

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Сало в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем крышкой и варим 10-15 минут, это зависит от толщины сала.

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Сало после маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Снимаем с огня и оставляем сало охлаждаться в маринаде до следующего дня, оно должно хорошо настояться.

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Сало, натертое чесноком. Фото: YouTube @UkraineFood

Кусочки сала достаем из маринада, их нужно немного просушить.

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Сало по-гуцульски. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем чеснок, натираем его. Теперь будем натирать сало чесноком и смесью перцев.

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Сало по-гуцульски. Фото: YouTube @UkraineFood

Такое сало очень тяжело испортить, оно получится у всех. Сало кладем в фольгу и отправляем в холодильник на 12 часов.

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало — это неотъемлемая часть рациона украинцев.

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