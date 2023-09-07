Рецепт традиционного сала от гуцулов — видео

Сало по-гуцульски по карпатскому рецепту
Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски. Нам обязательно нужно воспроизводить украинские народные рецепты, которые помогут сохранить свою идентичность.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится (с расчетом на 1 кг сала):
- вода 1 л;
- луковица из 7 луковиц (30-40 г);
- соль 100 г;
- перец горошком 6 шт.;
- перец душистый 5 ш.т;
- лавровый лист 3 шт.;
- перец 1 ч.л.;
- чеснок 1,5-2 головки.
Способ приготовления
Нам понадобятся кусочки сала с мясом, грудинка. Они получатся идеально вкусными.
Кожу лучше снять, потому что она очень жесткая. Сало нужно промыть и просушить.
Также нам понадобится шелуха из лука, хватит семи луковиц, которую нужно снять и промыть водой.
В удобную кастрюлю с толстым дном наливаем воду, отправляем туда соль, лавровый лист, душистый перец и луковую шелуху.
Когда маринад закипит, кладем туда кусочки сала. Сало нужно погружать именно в кипящую воду.
Накрываем крышкой и варим 10-15 минут, это зависит от толщины сала.
Снимаем с огня и оставляем сало охлаждаться в маринаде до следующего дня, оно должно хорошо настояться.
Кусочки сала достаем из маринада, их нужно немного просушить.
Далее берем чеснок, натираем его. Теперь будем натирать сало чесноком и смесью перцев.
Такое сало очень тяжело испортить, оно получится у всех. Сало кладем в фольгу и отправляем в холодильник на 12 часов.
Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало — это неотъемлемая часть рациона украинцев.