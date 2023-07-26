Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Квашені огірки в банці за бабусиним рецептом: хрумкі та смачні arrow

Квашені огірки в банці за бабусиним рецептом: хрумкі та смачні

26 липня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений бабусин рецепт хрумких квашених огірків — відео
Квашені огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже практичний спосіб соління огірків. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори чи льоху. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

Читайте також:

Вам знадобляться такі інгредієнти для 1 літрової банки:

  • кріп — 1 суцвіття;
  • лавровий лист — 1 шт;
  • часник — 2 зуб;
  • перець духмяний — 0,5 ч.л;
  • корінь хрону — 3-4 см;
  • листя хрону;
  • огірки — 400 г;
  • сіль — 1 ст.л. з верхом (35 г);
  • + 1 ст.л. солі в кінці. 

Вам знадобляться такі інгредієнти для 2 літрової банки:

  • кріп — 2 суцвіття;
  • лавровий лист — 2 шт;
  • часник — 4 зуб;
  • перець духмяний — 1 ч.л;
  • корінь хрону — 6-8 см;
  • листя хрону;
  • огірки — 800 г;
  • сіль — 2 ст.л. з верхом (70 г);
  • + 2 ст.л. солі в кінці.

Вам знадобляться такі інгредієнти для 3 літрової банки:

  • кріп — 3 суцвіття;
  • лавровий лист — 3 шт;
  • часник — 6 зуб;
  • перець духмяний — 1,5 ч.л;
  • корінь хрону — 10 см;
  • листя хрону;
  • огірки — 1200 г;
  • сіль — 3 ст.л. з верхом (100 г);
  • + 3 ст.л. солі в кінці.

Про особливість використання розсолу для квашених огірків 

Розсіл, який настоювався 3 дні — виливаємо. Він нам не потрібний. Другий раз заливаємо огірки чистою киплячою водою. Тому знову додаємо сіль. Це призупиняє процеси бродіння і огірки довше залишаються хрусткими

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на одну годину та помити. Також потрібно обрізати кінчики огірків з обох боків. 

null
Підготовка огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки кладемо всі спеції та зелені листя хрону. 

null
Зелень в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі складаємо огірки в банку. Кількість огірків на кожну банку може бути різна, в залежності від розмірів огірків. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі кладемо сіль з розрахунком одна столова ложка з верхом на 1 літрову банку. Далі заливаємо холодною водою та прикраваємо кришками, не щільно. 

null
Додавання солі в банки з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важливо, щоб сіль добре розчинилася. Для цього потрібно трохи покрутити банку. 

null
Закрита банка з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі під кожну банку кладемо тарілку. Це потрібно для того, щоб рідина, яка буде витікати з банки під час соління потрапила в тарілку. 

null
Банка з огірками після трьох діб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Залишаємо огірки засолюватися в темному місці, але при кімнатній температурі на три доби. Один раз на добу бажано взбовтувати банки з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно. 

null
Сіль в банці з огірками після трьох діб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через три доби весь розсіл необхідно злити в окремий посуд. Далі у банку знову додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на однолітрову банку. Ще раз все це заливаємо окропом. 

null
Квашені огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі герметично закручуємо банку чистою кришкою. Далі перевертаємо банку на кілька хвилин, щоб стирилізувалася кришка та верх банки, залишаємо так на 5 хвилин та перевертаємо. 

В такому вигляді охолоджуємо банку та зберігаємо. По цьому рецепту квашені огірки довше зберігаються хрусткими. 

Раніше ми писали про особливий рецепт квашених огірків хрустких від бабусь. Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути як у ролі повноцінної закуски, так і пододаватися в якості складників до деяких страв. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз