Перевірений бабусин рецепт хрумких квашених огірків — відео

Квашені огірки в банці за бабусиним рецептом: хрумкі та смачні
Це дуже практичний спосіб соління огірків. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори чи льоху.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобляться такі інгредієнти для 1 літрової банки:
- кріп — 1 суцвіття;
- лавровий лист — 1 шт;
- часник — 2 зуб;
- перець духмяний — 0,5 ч.л;
- корінь хрону — 3-4 см;
- листя хрону;
- огірки — 400 г;
- сіль — 1 ст.л. з верхом (35 г);
- + 1 ст.л. солі в кінці.
Вам знадобляться такі інгредієнти для 2 літрової банки:
- кріп — 2 суцвіття;
- лавровий лист — 2 шт;
- часник — 4 зуб;
- перець духмяний — 1 ч.л;
- корінь хрону — 6-8 см;
- листя хрону;
- огірки — 800 г;
- сіль — 2 ст.л. з верхом (70 г);
- + 2 ст.л. солі в кінці.
Вам знадобляться такі інгредієнти для 3 літрової банки:
- кріп — 3 суцвіття;
- лавровий лист — 3 шт;
- часник — 6 зуб;
- перець духмяний — 1,5 ч.л;
- корінь хрону — 10 см;
- листя хрону;
- огірки — 1200 г;
- сіль — 3 ст.л. з верхом (100 г);
- + 3 ст.л. солі в кінці.
Про особливість використання розсолу для квашених огірків
Розсіл, який настоювався 3 дні — виливаємо. Він нам не потрібний. Другий раз заливаємо огірки чистою киплячою водою. Тому знову додаємо сіль. Це призупиняє процеси бродіння і огірки довше залишаються хрусткими
Спосіб приготування
Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на одну годину та помити. Також потрібно обрізати кінчики огірків з обох боків.
На дно банки кладемо всі спеції та зелені листя хрону.
Далі складаємо огірки в банку. Кількість огірків на кожну банку може бути різна, в залежності від розмірів огірків.
Далі кладемо сіль з розрахунком одна столова ложка з верхом на 1 літрову банку. Далі заливаємо холодною водою та прикраваємо кришками, не щільно.
Важливо, щоб сіль добре розчинилася. Для цього потрібно трохи покрутити банку.
Далі під кожну банку кладемо тарілку. Це потрібно для того, щоб рідина, яка буде витікати з банки під час соління потрапила в тарілку.
Залишаємо огірки засолюватися в темному місці, але при кімнатній температурі на три доби. Один раз на добу бажано взбовтувати банки з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.
Через три доби весь розсіл необхідно злити в окремий посуд. Далі у банку знову додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на однолітрову банку. Ще раз все це заливаємо окропом.
Далі герметично закручуємо банку чистою кришкою. Далі перевертаємо банку на кілька хвилин, щоб стирилізувалася кришка та верх банки, залишаємо так на 5 хвилин та перевертаємо.
В такому вигляді охолоджуємо банку та зберігаємо. По цьому рецепту квашені огірки довше зберігаються хрусткими.
Раніше ми писали про особливий рецепт квашених огірків хрустких від бабусь. Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути як у ролі повноцінної закуски, так і пододаватися в якості складників до деяких страв.