Перевірений бабусин рецепт хрумких квашених огірків — відео

Квашені огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Це дуже практичний спосіб соління огірків. Такі огірки у банках довше зберігаються та залишаються хрусткими і твердими. Їх можна залишати у квартирі, навіть якщо нема холодної комори чи льоху.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобляться такі інгредієнти для 1 літрової банки:

кріп — 1 суцвіття;

лавровий лист — 1 шт;

часник — 2 зуб;

перець духмяний — 0,5 ч.л;

корінь хрону — 3-4 см;

листя хрону;

огірки — 400 г;

сіль — 1 ст.л. з верхом (35 г);

+ 1 ст.л. солі в кінці.

Вам знадобляться такі інгредієнти для 2 літрової банки:

кріп — 2 суцвіття;

лавровий лист — 2 шт;

часник — 4 зуб;

перець духмяний — 1 ч.л;

корінь хрону — 6-8 см;

листя хрону;

огірки — 800 г;

сіль — 2 ст.л. з верхом (70 г);

+ 2 ст.л. солі в кінці.

Вам знадобляться такі інгредієнти для 3 літрової банки:

кріп — 3 суцвіття;

лавровий лист — 3 шт;

часник — 6 зуб;

перець духмяний — 1,5 ч.л;

корінь хрону — 10 см;

листя хрону;

огірки — 1200 г;

сіль — 3 ст.л. з верхом (100 г);

+ 3 ст.л. солі в кінці.

Про особливість використання розсолу для квашених огірків

Розсіл, який настоювався 3 дні — виливаємо. Він нам не потрібний. Другий раз заливаємо огірки чистою киплячою водою. Тому знову додаємо сіль. Це призупиняє процеси бродіння і огірки довше залишаються хрусткими

Спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно замочити в холодній воді на одну годину та помити. Також потрібно обрізати кінчики огірків з обох боків.

Підготовка огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки кладемо всі спеції та зелені листя хрону.

Зелень в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі складаємо огірки в банку. Кількість огірків на кожну банку може бути різна, в залежності від розмірів огірків.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі кладемо сіль з розрахунком одна столова ложка з верхом на 1 літрову банку. Далі заливаємо холодною водою та прикраваємо кришками, не щільно.

Додавання солі в банки з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важливо, щоб сіль добре розчинилася. Для цього потрібно трохи покрутити банку.

Закрита банка з огірками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі під кожну банку кладемо тарілку. Це потрібно для того, щоб рідина, яка буде витікати з банки під час соління потрапила в тарілку.

Банка з огірками після трьох діб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Залишаємо огірки засолюватися в темному місці, але при кімнатній температурі на три доби. Один раз на добу бажано взбовтувати банки з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.

Сіль в банці з огірками після трьох діб. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через три доби весь розсіл необхідно злити в окремий посуд. Далі у банку знову додаємо сіль з розрахунком одна столова ложка на однолітрову банку. Ще раз все це заливаємо окропом.

Квашені огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі герметично закручуємо банку чистою кришкою. Далі перевертаємо банку на кілька хвилин, щоб стирилізувалася кришка та верх банки, залишаємо так на 5 хвилин та перевертаємо.

В такому вигляді охолоджуємо банку та зберігаємо. По цьому рецепту квашені огірки довше зберігаються хрусткими.

Раніше ми писали про особливий рецепт квашених огірків хрустких від бабусь. Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути як у ролі повноцінної закуски, так і пододаватися в якості складників до деяких страв.