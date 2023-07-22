Сільський рецепт хрумких квашених огірків — відео

Квашені огірки. Фото: Freepik

Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути, як в ролі повноцінної закуски, так і пододаватися в якості складників до деяких страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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"Це рецепт квашених огірків, які ми готуємо для себе. Це квашені огірки , яка можна солити в банках, в діжках чи у бочках. Смак огірків буде суперовий в будь якій ємності. За цим рецептом квасили наші бабусі, батьки, тепер квасимо ми", — зазначили автори каналу.

Страви з квашених огірків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам знадобиться:

квашені огірки в 1,5-а літровій банці;

квашені огірки в 3-ьох літровій банці;

квашені огірки в 5-ти літровій банці;

квашені огірки у відрі (діжці);

квашені огірки у бочці.

"Розсіл 3-6% 30-60 грамів солі на літр води (ми зазвичай використовуємо столову ложку з чубиком на літру, в ній якраз поміщається приблизно 30-45 грамів солі, що дає нам в результаті росзіл не більше 5%, що достатньо для заквашування в банках та невеликих ємностях", — додали автори каналу.

Додаткові інгредієнти за бажанням (з розрахуванням на 1 литр):

кріп 1 суцвіття (парасолька);

хрін 1 корінець (грамів 40-50);

листя хрону 1 листок;

часник 3-4 зубця;

листя вишні 3-5 листків;

листя смородини 4-6 листків;

листя дубу 2-4 листки;

листя винограду 1-3 листки;

червоний перець грамів 15-20.

Перед укладанням огірків в банку, їх необхідно замочити на дві-три години.

Огірки в тазику. Фото: YouTube @nashi.besahy

Спочатку в банку необхідно покласти кріп разом зі стеблом. На дні банки необхідно зробити подушку зі всіх листків, та частину хрону. Зубці часнику необхідно розрізати навпіл та також покласти на дно ємності.

Гілка кропу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі необхідно шільно покласти огірки в ємність, але потрібно врахувати, що огірки потрібно вкладати щільно, проте при цьому не пошкодити їх.

Огірки в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дале додаємо шар всіх складників. Так необхідно зробити поки банка не будет повна.

Огірки в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі необхідно приготувати розсіл з води та солі. Коли ємність вдосталь набита горками, можна переходити до розсолу. Для заквашування необхідний розсіл від 3-6%.

Приготування розсолу для квашених огірків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Якщо ви квасите огірки на короткий термін, то розсіл повинен бути гарячим, але не кропом. Якщо ви квасите огірки на довгий термін, то вода повинна бути кімнатної температури.

Готові огірки, Фото: YouTube @nashi.besahy

Банки можна закрити пластиковою кришкою або металевими кришками, але закручувати щільно не потрібно, повинен бути невеликий вихід для газів.

Квашені огірки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Банку можна залишити на кілька днів в хаті чи на веранді. Але якщо ви бажаєте, щоб квашені огірки потім зберігалися довше, тоді несіть одразу в прохолодне місце.

Через 2-3 тижні огірки будуть готові до вживання. Такі огірки можуть зберігатися всю зиму. Вони будуть зберігати свою хрумкість навіть після декількох місяців.

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