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Особливий рецепт квашених хрумких огірків від бабусь

22 липня 2023 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сільський рецепт хрумких квашених огірків — відео
Квашені огірки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути, як в ролі повноцінної закуски, так і пододаватися в якості складників до деяких страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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"Це рецепт квашених огірків, які ми готуємо для себе. Це квашені огірки , яка можна солити в банках, в діжках чи у бочках. Смак огірків буде  суперовий в будь якій ємності. За цим рецептом квасили наші бабусі, батьки, тепер квасимо ми", — зазначили автори каналу.

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Страви з квашених огірків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам знадобиться: 

  • квашені огірки в 1,5-а літровій банці;
  • квашені огірки в 3-ьох літровій банці;
  • квашені огірки в 5-ти літровій банці;
  • квашені огірки у відрі (діжці);
  • квашені огірки у бочці.

"Розсіл 3-6%  30-60 грамів солі на літр води (ми зазвичай використовуємо столову ложку з чубиком на літру, в ній якраз поміщається приблизно 30-45 грамів солі, що дає нам в результаті росзіл не більше 5%, що достатньо для заквашування в банках та невеликих ємностях", — додали автори каналу.

Додаткові інгредієнти за бажанням (з розрахуванням на 1 литр):

  • кріп 1 суцвіття (парасолька);
  • хрін 1 корінець (грамів 40-50);
  • листя хрону 1 листок;
  • часник  3-4 зубця;
  • листя вишні 3-5 листків;
  • листя смородини 4-6 листків;
  • листя дубу 2-4 листки;
  • листя винограду 1-3 листки;
  • червоний перець грамів 15-20.

Перед укладанням огірків в банку, їх необхідно замочити на дві-три години. 

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Огірки в тазику. Фото: YouTube @nashi.besahy

Спочатку в банку необхідно покласти кріп разом зі стеблом. На дні банки необхідно зробити подушку зі всіх листків, та частину хрону. Зубці часнику необхідно розрізати навпіл та також покласти на дно ємності. 

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Гілка кропу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі необхідно шільно покласти огірки в ємність, але потрібно врахувати, що огірки потрібно вкладати щільно, проте при цьому не пошкодити їх. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дале додаємо шар всіх складників. Так необхідно зробити поки банка не будет повна. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі необхідно приготувати розсіл з води та солі. Коли ємність вдосталь набита горками, можна переходити до розсолу. Для заквашування необхідний розсіл від 3-6%. 

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Приготування розсолу для квашених огірків. Фото: YouTube @nashi.besahy

Якщо ви квасите огірки на короткий термін, то розсіл повинен бути гарячим, але не кропом. Якщо ви квасите огірки на довгий термін, то вода повинна бути кімнатної температури. 

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Готові огірки, Фото: YouTube @nashi.besahy

Банки можна закрити пластиковою кришкою або металевими кришками, але закручувати щільно не потрібно, повинен бути невеликий вихід для газів. 

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Квашені огірки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Банку можна залишити на кілька днів в хаті чи на веранді. Але якщо ви бажаєте, щоб квашені огірки потім зберігалися довше, тоді несіть одразу в прохолодне місце. 

Через 2-3 тижні огірки будуть готові до вживання. Такі огірки можуть зберігатися всю зиму. Вони будуть зберігати свою хрумкість навіть після декількох місяців. 

Раніше ми писали, про рецепт молодої картоплі, як у бабусі. Безумовно вона смачна й просто відварна з кропом, але є цікава варіація з використанням сметани.

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