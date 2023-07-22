Сельский рецепт хрустящих квашеных огурцов — видео

Квашеные огурцы. Фото: Freepik

Квашеные огурцы – это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев. Они могут быть как в качестве полноценной закуски, так и поддаваться в качестве составляющих к некоторым блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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"Это рецепт квашеных огурцов, которые мы готовим для себя. Это квашеные огурцы, которую можно солить в банках, в бочках или бочках. Вкус огурцов будет супер в любой емкости. По этому рецепту квасили наши бабушки, родители, теперь квасим мы" , — отметили авторы канала.

Блюда из квашеных огурцов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вам понадобится:

квашеные огурцы в 1,5-литровой банке;

квашеные огурцы в 3-х литровой банке;

квашеные огурцы в 5-литровой банке;

квашеные огурцы в ведре (кадке);

квашеные огурцы в бочке.

"Рассол 3-6% 30-60 граммов соли на литр воды (мы обычно используем столовую ложку с хохолком на литру, в ней как раз помещается примерно 30-45 граммов соли, что дает нам в результате растение не более 5%, что достаточно для заквашивание в банках и небольших емкостях", — добавили авторы канала.

Дополнительные ингредиенты по желанию (с расчетом на 1 литр):

укроп 1 соцветие (зонтик);

хрен 1 корешок (граммов 40-50);

листья хрена 1 лист;

чеснок 3-4 зубца;

листья вишни 3-5 листьев;

листьев смородины 4-6 листьев;

листья дуба 2-4 листа;

листья винограда 1-3 листа;

красный перец грамм 15-20.

Перед укладкой огурцов в банке их необходимо замочить на два-три часа.

Огурцы в тазике. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сначала в банке необходимо положить укроп вместе со стеблем. На дне банки необходимо сделать подушку из всех листьев и часть хрена. Зубцы чеснока необходимо разрезать пополам и положить на дно емкости.

Ветвь укропа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее необходимо положить огурцы в емкость, но нужно учесть, что огурцы нужно укладывать плотно, однако при этом не повредить их.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем слой всех составляющих. Так нужно сделать пока банка не будет полна.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно приготовить рассол из воды и соли. Когда емкость достаточно набита горками, можно переходить к рассолу. Для заквашивания необходим рассол от 3-6%.

Приготовление рассола для квашеных огурцов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Если вы квасите огурцы на короткие сроки, то рассол должен быть горячим, но не укропом. Если вы квасите огурцы на долгий срок, вода должна быть комнатной температуры.

Готовые огурцы, Фото: YouTube @nashi.besahy

Банки можно закрыть пластиковой крышкой или металлическими крышками, но закручивать плотно не нужно, должен быть небольшой выход для газов.

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Банк можно оставить на несколько дней в доме или на веранде. Но если вы хотите, чтобы квашеные огурцы затем хранились дольше, тогда несите сразу в прохладное место.

Через 2-3 недели огурцы будут готовы к употреблению. Такие огурцы могут храниться всю зиму. Они будут сохранять свою хрусткость даже после нескольких месяцев.

Раньше мы писали, о рецепте молодого картофеля, как у бабушки. Безусловно, она вкусная и просто отварная с укропом, но есть интересная вариация с использованием сметаны.