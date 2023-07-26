Проверенный бабушкин рецепт хрустящих квашеных огурцов — видео

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Это очень практичный способ соления огурцов . Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты для 1 литровой банки:

укроп – 1 соцветие;

лавровый лист – 1 шт;

чеснок – 2 зуб;

перец душистый – 0,5 ч.л;

корень хрена – 3-4 см;

листья хрена;

огурцы — 400 г;

соль – 1 ст.л. с верхом (35 г);

+ 1 ст.л. соли в конце.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для 2 литровой банки:

укроп – 2 соцветия;

лавровый лист – 2 шт;

чеснок – 4 зуб;

перец душистый – 1 ч.л;

корень хрена – 6-8 см;

листья хрена;

огурцы – 800 г;

соль – 2 ст.л. с верхом (70 г);

+ 2 ст.л. соли в конце.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 литровой банки:

укроп – 3 соцветия;

лавровый лист – 3 шт;

чеснок – 6 зуб;

перец душистый – 1,5 ч.л;

корень хрена – 10 см;

листья хрена;

огурцы – 1200 г;

соль – 3 ст.л. с верхом (100 г);

+ 3 ст.л. соли в конце.

Об особенности использования рассола для квашеных огурцов

Рассол, который настаивался 3 дня – выливаем. Он нам не нужен. Второй раз заливаем огурцы чистой кипящей водой. Поэтому снова добавляем соль. Это приостанавливает процессы брожения и огурцы дольше остаются хрустящими.

Способ приготовления

Сначала огурцы нужно замочить в холодной воде на час и помыть. Также нужно обрезать кончики огурцов с обеих сторон.

Подготовка огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки кладем все специи и зеленые листья хрена.

Зелень в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее складываем огурцы в банке. Количество огурцов на каждую банку может быть разным, в зависимости от размеров огурцов.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее кладем соль с расчетом одна столовая ложка с верхом на 1 литровую банку. Далее заливаем холодной водой и украваем крышками, не плотно.

Добавление соли в банки с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важно, чтобы соль хорошо растворилась. Для этого нужно немного покрутить банку.

Закрытая банка с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее под каждую банку кладем тарелку. Это нужно для того, чтобы жидкость, которая будет вытекать из банки во время соления, попала в тарелку.

Банка с огурцами после трех суток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оставляем огурцы засаливаться в темном месте, но при комнатной температуре на трое суток. Один раз в день желательно взбалтывать банки с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.

Соль в банке с огурцами после трех суток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через трое суток весь рассол необходимо слить в отдельную посуду. Далее в банке снова добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на однолитровую банку. Еще раз все это заливаем крутым кипятком.

Квашеные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее герметично закручиваем банку чистой крышкой. Далее переворачиваем банку на несколько минут, чтобы стирилизовалась крышка и верх банки, оставляем так на 5 минут и переворачиваем.

В таком виде охлаждаем банку и храним. По этому рецепту квашеные огурцы подольше сохраняются хрустящими.

Раньше мы писали об особом рецепте квашеных огурцов хрустящих от бабушек. Квашеные огурцы – это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев. Они могут быть как в качестве полноценной закуски, так и поддаваться в качестве составляющих к некоторым блюдам.