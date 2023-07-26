Проверенный бабушкин рецепт хрустящих квашеных огурцов — видео

Квашенные огурцы в банке по рецепту бабушки: хрустящие и вкусные
Это очень практичный способ соления огурцов . Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Вам понадобятся следующие ингредиенты для 1 литровой банки:
- укроп – 1 соцветие;
- лавровый лист – 1 шт;
- чеснок – 2 зуб;
- перец душистый – 0,5 ч.л;
- корень хрена – 3-4 см;
- листья хрена;
- огурцы — 400 г;
- соль – 1 ст.л. с верхом (35 г);
- + 1 ст.л. соли в конце.
Вам понадобятся следующие ингредиенты для 2 литровой банки:
- укроп – 2 соцветия;
- лавровый лист – 2 шт;
- чеснок – 4 зуб;
- перец душистый – 1 ч.л;
- корень хрена – 6-8 см;
- листья хрена;
- огурцы – 800 г;
- соль – 2 ст.л. с верхом (70 г);
- + 2 ст.л. соли в конце.
Вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 литровой банки:
- укроп – 3 соцветия;
- лавровый лист – 3 шт;
- чеснок – 6 зуб;
- перец душистый – 1,5 ч.л;
- корень хрена – 10 см;
- листья хрена;
- огурцы – 1200 г;
- соль – 3 ст.л. с верхом (100 г);
- + 3 ст.л. соли в конце.
Об особенности использования рассола для квашеных огурцов
Рассол, который настаивался 3 дня – выливаем. Он нам не нужен. Второй раз заливаем огурцы чистой кипящей водой. Поэтому снова добавляем соль. Это приостанавливает процессы брожения и огурцы дольше остаются хрустящими.
Способ приготовления
Сначала огурцы нужно замочить в холодной воде на час и помыть. Также нужно обрезать кончики огурцов с обеих сторон.
На дно банки кладем все специи и зеленые листья хрена.
Далее складываем огурцы в банке. Количество огурцов на каждую банку может быть разным, в зависимости от размеров огурцов.
Далее кладем соль с расчетом одна столовая ложка с верхом на 1 литровую банку. Далее заливаем холодной водой и украваем крышками, не плотно.
Важно, чтобы соль хорошо растворилась. Для этого нужно немного покрутить банку.
Далее под каждую банку кладем тарелку. Это нужно для того, чтобы жидкость, которая будет вытекать из банки во время соления, попала в тарелку.
Оставляем огурцы засаливаться в темном месте, но при комнатной температуре на трое суток. Один раз в день желательно взбалтывать банки с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.
Через трое суток весь рассол необходимо слить в отдельную посуду. Далее в банке снова добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на однолитровую банку. Еще раз все это заливаем крутым кипятком.
Далее герметично закручиваем банку чистой крышкой. Далее переворачиваем банку на несколько минут, чтобы стирилизовалась крышка и верх банки, оставляем так на 5 минут и переворачиваем.
В таком виде охлаждаем банку и храним. По этому рецепту квашеные огурцы подольше сохраняются хрустящими.
Раньше мы писали об особом рецепте квашеных огурцов хрустящих от бабушек. Квашеные огурцы – это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев. Они могут быть как в качестве полноценной закуски, так и поддаваться в качестве составляющих к некоторым блюдам.