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Квашенные огурцы в банке по рецепту бабушки: хрустящие и вкусные

26 июля 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный бабушкин рецепт хрустящих квашеных огурцов — видео
Квашеные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень практичный способ соления огурцов . Такие огурцы в банках дольше хранятся и остаются хрустящими и жесткими. Их можно оставлять в квартире, даже если нет холодного амбара или погреба.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты для 1 литровой банки:

  • укроп – 1 соцветие;
  • лавровый лист – 1 шт;
  • чеснок – 2 зуб;
  • перец душистый – 0,5 ч.л;
  • корень хрена – 3-4 см;
  • листья хрена;
  • огурцы — 400 г;
  • соль – 1 ст.л. с верхом (35 г);
  • + 1 ст.л. соли в конце.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для 2 литровой банки:

  • укроп – 2 соцветия;
  • лавровый лист – 2 шт;
  • чеснок – 4 зуб;
  • перец душистый – 1 ч.л;
  • корень хрена – 6-8 см;
  • листья хрена;
  • огурцы – 800 г;
  • соль – 2 ст.л. с верхом (70 г);
  • + 2 ст.л. соли в конце.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для 3 литровой банки:

  • укроп – 3 соцветия;
  • лавровый лист – 3 шт;
  • чеснок – 6 зуб;
  • перец душистый – 1,5 ч.л;
  • корень хрена – 10 см;
  • листья хрена;
  • огурцы – 1200 г;
  • соль – 3 ст.л. с верхом (100 г);
  • + 3 ст.л. соли в конце.

Об особенности использования рассола для квашеных огурцов

Рассол, который настаивался 3 дня – выливаем. Он нам не нужен. Второй раз заливаем огурцы чистой кипящей водой. Поэтому снова добавляем соль. Это приостанавливает процессы брожения и огурцы дольше остаются хрустящими.

Способ приготовления

Сначала огурцы нужно замочить в холодной воде на час и помыть. Также нужно обрезать кончики огурцов с обеих сторон.

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Подготовка огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit

На дно банки кладем все специи и зеленые листья хрена.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее складываем огурцы в банке. Количество огурцов на каждую банку может быть разным, в зависимости от размеров огурцов.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее кладем соль с расчетом одна столовая ложка с верхом на 1 литровую банку. Далее заливаем холодной водой и украваем крышками, не плотно.

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Добавление соли в банки с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важно, чтобы соль хорошо растворилась. Для этого нужно немного покрутить банку.

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Закрытая банка с огурцами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее под каждую банку кладем тарелку. Это нужно для того, чтобы жидкость, которая будет вытекать из банки во время соления, попала в тарелку.

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Банка с огурцами после трех суток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Оставляем огурцы засаливаться в темном месте, но при комнатной температуре на трое суток. Один раз в день желательно взбалтывать банки с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.

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Соль в банке с огурцами после трех суток. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через трое суток весь рассол необходимо слить в отдельную посуду. Далее в банке снова добавляем соль с расчетом одна столовая ложка на однолитровую банку. Еще раз все это заливаем крутым кипятком.

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Квашеные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее герметично закручиваем банку чистой крышкой. Далее переворачиваем банку на несколько минут, чтобы стирилизовалась крышка и верх банки, оставляем так на 5 минут и переворачиваем.

В таком виде охлаждаем банку и храним. По этому рецепту квашеные огурцы подольше сохраняются хрустящими.

Раньше мы писали об особом рецепте квашеных огурцов хрустящих от бабушек. Квашеные огурцы – это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев. Они могут быть как в качестве полноценной закуски, так и поддаваться в качестве составляющих к некоторым блюдам.

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