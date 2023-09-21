Як сушити гриби на зиму — найкращі способи та поради

Жінка займається сушкою грибів на зиму. Фото: Getty Images

В багатьох регіонах України, де це можливо і безпечно, розпочато сезон "тихого полювання". Грибники вирушають до лісу, щоб назбирати цей неймовірний делікатес та смакувати ним впродовж холодної пори року. Гриби часто маринують, солять, заморожують. Також один з найпопулярніших способів зберігання — сушка. Таким чином гриби доступні для використання впродовж усього року.

Розповідаємо, які гриби можна сушити та як зробити це найкраще, щоб зберегти той неповторний аромат та смак.

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Які гриби можна сушити — список та основні правила

Для сушіння підходять не всі види грибів, деякі при використанні такого методу можуть втратити свої смакові властивості або ж розсипатися після обробки.

Гриби, які ідеально підходять для сушки:

білі гриби;

підберезники;

підосичники;

опеньки;

лисички;

маслюки;

печериці.

Часто грибники відправляють на сушку не дуже гарні гриби, у яких є пошкодження. Проте спеціалісти радять обирати чисті плоди без видимих пошкоджень.

Після того, як принесли урожай з лісу, його треба очистити. Замочувати у воді гриби в жодному разі не можна, максимум — витерти вологим рушником.

При сушінні треба різати гриби на тонкі скибочки товщиною не більше 10 мм, намагайтеся, щоб шматочки мали однаковий розмір.

Слід враховувати, що деякі гриби, такі як маслюки або моховики, можуть стати дуже крихкими та стоншитися при сушінні, тому їх можна різати більшими шматками.

Висушені гриби повинні бути сухими на дотик, легко згинатися і ламатися при натисканні.

Жінка займається сушкою грибів на зиму. Фото: Getty Images

Як сушити гриби в електросушарці

Це один з найпростіших та найзручніших методів. Підготовлені гриби розміщують в лотках сушарки.

Час сушіння залежить від:

потужності сушарки;

кількості лотків;

виду грибів;

товщини нарізаних скибочок;

розміру грибів.

Тож визначити, скільки триватиме цей процес, можна лише індивідуально. Проте, необхідно постійно стежити, адже дрібні шматочки можуть висохнути раніше і їх бажано вчасно дістати. Періодично лотки слід міняти місцями, а гриби перевертати або перемішувати.

Основне правило — уникати пересушування, інакше гриби втратять свій характерний аромат.

Як сушити гриби в духовці

Не у всіх вдома є електросушарка, а ось духовка є практично в кожному домі. Це також досить простий та зручний метод сушіння грибів.

Як правило гриби розташовують на решітці в один шар і поміщають в попередньо розігріту духовку до 60-70°C. Дверцята духовки слід залишити відкритими, щоб забезпечити вільне циркулювання повітря і випаровування вологи.

Спочатку відбувається процес в'ялення при загальній температурі 40-45 градусів впродовж 2-3 годин. Після цього можна перейти до сушіння, збільшуючи температуру до 60-70 градусів.

Ящик з сушеними грибами. Фото: Pexels

Як сушити гриби на нитці

Цей спосіб використовували ще наші прабабусі. Він досить простий — необхідно нанизати гриби на товсту нитку й повісити у сухому приміщенні, яке гарно провітрюється. Раніше розміщували гриби на нитці біля печі, сучасні господарки й господарі не рідко розміщують на кухні або на балконі.

Якщо у вас є кілька різних видів грибів, рекомендується сушити їх на окремих нитках, оскільки кожен вид має свої особливості смаку і кольору.

Відстань між грибами на нитці повинна бути приблизно два або три сантиметри.

Як сушити гриби на сонці

Найкращий час для сушіння грибів — це сонячна і спекотна погода. Процес на сонці може зайняти тривалий час, як мінімум 7 днів, за умови наявності спекотної погоди.

Якщо у вас є можливість, то можна попередньо підсушити гриби на сонці перед тим, як перейти до сушіння в духовці. Для цього виносьте гриби на вулицю, але не забудьте прибрати їх на ніч, щоб уникнути попадання роси або дощу на вже підсохлі гриби.