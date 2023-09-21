Как сушить грибы на зиму — лучшие способы и советы

Женщина занимается сушкой грибов на зиму. Фото: Getty Images

Во многих регионах Украины, где это возможно и безопасно, начат сезон "тихой охоты". Грибники отправляются в лес, чтобы собрать этот невероятный деликатес и смаковать им в холодное время года. Грибы часто маринуют, солят, замораживают. Также один из самых популярных способов хранения — сушка. Таким образом, грибы доступны для использования на протяжении всего года.

Рассказываем, какие грибы можно сушить и как сделать это лучше, чтобы сохранить неповторимый аромат и вкус.

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Какие грибы можно сушить — список и основные правила

Для сушки подходят не все виды грибов, некоторые при использовании такого метода могут потерять свои вкусовые свойства или рассыпаться после обработки.

Грибы, которые идеально подходят для сушки:

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

опята;

лисички;

маслята;

шампиньоны.

Часто грибники отправляют на сушку не очень хорошие грибы, у которых есть повреждения. Однако специалисты советуют выбирать чистые плоды без видимых повреждений.

После того как принесли урожай из леса, его нужно очистить. Замачивать в воде грибы ни в коем случае нельзя, максимум вытереть влажным полотенцем.

При сушке нужно резать грибы на тонкие ломтики толщиной не более 10 мм, старайтесь, чтобы кусочки имели одинаковый размер.

Следует учитывать, что некоторые грибы, такие как маслята или моховики, могут стать очень хрупкими и истончены при сушке, поэтому их можно резать большими кусками.

Высушенные грибы должны быть сухими на ощупь, легко сгибаться и ломаться при нажатии.

Женщина занимается сушкой грибов на зиму. Фото: Getty Images

Как сушить грибы в электросушилке

Это один из самых простых и удобных методов. Подготовленные грибы размещают в лотках сушилки.

Время сушки зависит от:

мощности сушилки;

количества лотков;

вида грибов;

толщины нарезанных ломтиков;

размер грибов.

Так что определить, сколько будет длиться этот процесс, можно только индивидуально. Однако необходимо постоянно следить, ведь мелкие кусочки могут высохнуть раньше и их желательно вовремя достать. Периодически лотки следует менять местами, а грибы переворачивать или перемешивать.

Основное правило — избегать пересушивания, иначе грибы потеряют свой характерный аромат.

Как сушить грибы в духовке

Не у всех дома есть электросушилка, а вот духовка есть практически в каждом доме. Это также довольно простой и удобный способ сушки грибов.

Как правило, грибы располагают на решетке в один слой и помещают в предварительно разогретую духовку до 60-70°C. Дверцы духовки следует оставить открытыми, чтобы обеспечить свободное циркулирование воздуха и испарение влаги.

Сначала происходит процесс вяления при общей температуре 40-45 градусов в течение 2-3 часов. После этого можно перейти к сушке, увеличивая температуру до 60-70 градусов.

Ящик с сушеными грибами. Фото: Pexels

Как сушить грибы на нити

Этот способ использовали еще наши прабабушки. Он достаточно прост — необходимо нанизать грибы на толстую нить и повесить в хорошо проветриваемом сухом помещении. Раньше размещали грибы на нити у печи, современные хозяйки и хозяева нередко размещают на кухне или на балконе.

Если у вас есть несколько разных видов грибов, рекомендуется сушить их на отдельных нитях, поскольку каждый вид имеет свои особенности вкуса и цвета.

Расстояние между грибами на нити должно быть примерно два или три сантиметра.

Как сушить грибы на солнце

Лучшее время для сушки грибов — это солнечная и жаркая погода. Процесс на солнце может занять длительное время, как минимум 7 дней, при условии наличия жаркой погоды.

Если у вас есть возможность, то можно предварительно подсушить грибы на солнце перед тем, как перейти к сушке в духовке. Для этого выносите грибы на улицу, но не забудьте убрать их на ночь во избежание попадания росы или дождя на уже подсохшие грибы.