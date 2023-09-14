Ідея для смачного обіду — відео рецепт

Сирний суп. Фото: Freepik

Чудова ідея для смачного обіду. Простий рецепт сирного супу. Насичений овочевий бульйон та сирна ніжність гарно поєднуються в цій першій страві. Підходить ідеально для будь-якої пори року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

3-4 середні картоплини;

6 гілочок чебрецю;

1 морква;

1 ріпчаста цибуля;

250 г печериць;

20 г вершкового масла (для смаження);

200 г голландского сиру;

сіль та чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати картоплю та зварити її. За бажанням до картоплі можно додати трохи чебрецю.

Картопля для супу. Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно нарізати моркву, цибулю та гриби. З цих інргідієнтів приготуємо обсмажку.

Морква для засмажки. Фото: YouTube @klopotenko

Обсмажку додаємо до картоплі. Коли картопля буде готова необхідно додати сир.

Сирі печериці. Фото: YouTube @klopotenko

Натираємо сир на дрібну тертку та додаємо до супу.

Засмажка для супу. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ви не збираєтесь їсти весь суп одразу, тоді краще сир просто натерти та додавати в гарячий суп перед вживанням.

Тертий сир. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як додали сир в суп, необхідно ретельно все перемішати та подавати.

Сирний суп. Фото: YouTube @klopotenko

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