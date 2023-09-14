Ідея для смачного обіду — відео рецепт

Рецепт швидкого сирного супу з грибами від Клопотенка
Чудова ідея для смачного обіду. Простий рецепт сирного супу. Насичений овочевий бульйон та сирна ніжність гарно поєднуються в цій першій страві. Підходить ідеально для будь-якої пори року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 3-4 середні картоплини;
- 6 гілочок чебрецю;
- 1 морква;
- 1 ріпчаста цибуля;
- 250 г печериць;
- 20 г вершкового масла (для смаження);
- 200 г голландского сиру;
- сіль та чорний мелений перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно порізати картоплю та зварити її. За бажанням до картоплі можно додати трохи чебрецю.
Далі необхідно нарізати моркву, цибулю та гриби. З цих інргідієнтів приготуємо обсмажку.
Обсмажку додаємо до картоплі. Коли картопля буде готова необхідно додати сир.
Натираємо сир на дрібну тертку та додаємо до супу.
Якщо ви не збираєтесь їсти весь суп одразу, тоді краще сир просто натерти та додавати в гарячий суп перед вживанням.
Після того, як додали сир в суп, необхідно ретельно все перемішати та подавати.
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