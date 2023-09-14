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Рецепт швидкого сирного супу з грибами від Клопотенка

14 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідея для смачного обіду — відео рецепт
Сирний суп. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чудова ідея для смачного обіду. Простий рецепт сирного супу. Насичений овочевий бульйон та сирна ніжність гарно поєднуються в цій першій страві. Підходить ідеально для будь-якої пори року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 3-4 середні картоплини;
  • 6 гілочок чебрецю;
  • 1 морква;
  • 1 ріпчаста цибуля;
  • 250 г печериць;
  • 20 г вершкового масла (для смаження);
  • 200 г голландского сиру;
  • сіль та чорний мелений перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно порізати картоплю та зварити її. За бажанням до картоплі можно додати трохи чебрецю. 

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Картопля для супу. Фото: YouTube @klopotenko

Далі необхідно нарізати моркву, цибулю та гриби. З цих інргідієнтів приготуємо обсмажку. 

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Морква для засмажки. Фото: YouTube @klopotenko

Обсмажку додаємо до картоплі. Коли картопля буде готова необхідно додати сир. 

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Сирі печериці. Фото: YouTube @klopotenko

Натираємо сир на дрібну тертку та додаємо до супу.

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Засмажка для супу. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ви не збираєтесь їсти весь суп одразу, тоді краще сир просто натерти та додавати в гарячий суп перед вживанням. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як додали сир в суп, необхідно ретельно все перемішати та подавати. 

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Сирний суп. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про рецепт з Карпат. Суп з гарбуза та чотири ідеї, як його з'їсти. Також в цьому рецепті чотири варіанти, як можна з’їсти цей гарбузовий суп. 

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