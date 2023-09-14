Идея для вкусного обеда — видео рецепт

Рецепт быстрого сырного супа с грибами от Клопотенко
Отличная идея для вкусного обеда. Простой рецепт сырного супа. Насыщенный овощной бульон и сырная нежность хорошо сочетаются в этом первом блюде. Подходит идеально для любого времени года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 3-4 средних картофелины;
- 6 веточек тимьяна;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 250 г шампиньонов;
- 20 г сливочного масла (для жарки);
- 200 г голландского творога;
- соль и черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно порезать картофель и сварить его. По желанию к картофелю можно добавить немного чабреца.
Далее нужно нарезать морковь, лук и грибы. Из этих ингредиентов приготовим обжарку.
Обжарку добавляем к картофелю. Когда картофель будет готов, необходимо добавить сыр.
Натираем сыр на мелкую терку и добавляем в суп.
Если вы не собираетесь есть весь суп сразу, тогда лучше просто натереть сыр и добавлять в горячий суп перед употреблением.
После того как добавили сыр в суп, необходимо тщательно все перемешать и подавать.
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