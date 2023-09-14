Идея для вкусного обеда — видео рецепт

Сырный суп. Фото: Freepik

Отличная идея для вкусного обеда. Простой рецепт сырного супа. Насыщенный овощной бульон и сырная нежность хорошо сочетаются в этом первом блюде. Подходит идеально для любого времени года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

3-4 средних картофелины;

6 веточек тимьяна;

1 морковь;

1 репчатый лук;

250 г шампиньонов;

20 г сливочного масла (для жарки);

200 г голландского творога;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать картофель и сварить его. По желанию к картофелю можно добавить немного чабреца.

Картошка для супа. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нужно нарезать морковь, лук и грибы. Из этих ингредиентов приготовим обжарку.

Морковь для зажарки. Фото: YouTube @klopotenko

Обжарку добавляем к картофелю. Когда картофель будет готов, необходимо добавить сыр.

Сырые шампиньоны. Фото: YouTube @klopotenko

Натираем сыр на мелкую терку и добавляем в суп.

Зажарка для супа. Фото: YouTube @klopotenko

Если вы не собираетесь есть весь суп сразу, тогда лучше просто натереть сыр и добавлять в горячий суп перед употреблением.

Тертый сыр. Фото: YouTube @klopotenko

После того как добавили сыр в суп, необходимо тщательно все перемешать и подавать.

Сырный суп. Фото: YouTube @klopotenko

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