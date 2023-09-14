Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Рецепт быстрого сырного супа с грибами от Клопотенко arrow

Рецепт быстрого сырного супа с грибами от Клопотенко

14 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идея для вкусного обеда — видео рецепт
Сырный суп. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Отличная идея для вкусного обеда. Простой рецепт сырного супа. Насыщенный овощной бульон и сырная нежность хорошо сочетаются в этом первом блюде. Подходит идеально для любого времени года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 3-4 средних картофелины;
  • 6 веточек тимьяна;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 250 г шампиньонов;
  • 20 г сливочного масла (для жарки);
  • 200 г голландского творога;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать картофель и сварить его. По желанию к картофелю можно добавить немного чабреца.

null
Картошка для супа. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нужно нарезать морковь, лук и грибы. Из этих ингредиентов приготовим обжарку.

null
Морковь для зажарки. Фото: YouTube @klopotenko

Обжарку добавляем к картофелю. Когда картофель будет готов, необходимо добавить сыр.

null
Сырые шампиньоны. Фото: YouTube @klopotenko

Натираем сыр на мелкую терку и добавляем в суп.

null
Зажарка для супа. Фото: YouTube @klopotenko

Если вы не собираетесь есть весь суп сразу, тогда лучше просто натереть сыр и добавлять в горячий суп перед употреблением.

null
Тертый сыр. Фото: YouTube @klopotenko

После того как добавили сыр в суп, необходимо тщательно все перемешать и подавать.

null
Сырный суп. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о рецепте из Карпат. Суп из тыквы и четыре идеи, как его съесть. Также в этом рецепте четыре варианта, как можно съесть этот тыквенный суп.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз