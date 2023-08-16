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Гуцульські деруни з грибною карпатською підливою: дивовижний рецепт

16 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Деруни з підливкою, як в Карпатах — відео рецепт
Деруни з грибною підливою. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Традиційна українська страва, яка нікого не залишить байдужим. Смачні хрумкі деруни та ніжний соус, що може бути краще. Спробуйте приготувати за карпатським рецептом.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Вам знадобиться: 

  • картопля 1 кг;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 2 зубчики;
  • яйце 2 шт;
  • сметана 1 ст.л;
  • сіль перець до смаку;
  • смалець або олія для смаження.

Для грибної підливи:

  • білі відварені в підсоленій воді гриби 300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • сметана 200 г;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль перець до смаку;
  • смалець або олія для смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку очищуємо картоплю та натираємо на дрібній терці. Молоду картоплю на деруни краще не брати, бо вона погано підрум'янюється та стає твердою. 

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Картопля для дерунів. Фото: YouTube @UkraineFood

З картоплі потім виділяється багато соку, потрібно його злити. 

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Картопля для дерунів. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі натираємо два зубчики часнику та одну цибулину. 

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Натерта картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо одну ложку сметани. 

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Натерта картопля та яйця. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно збити два яйця та додати до картоплі. 

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Білі гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Додайте сіль та спеції за смаком. 

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі готуємо підливу, для цього нарізаємо гриби та цибулю. 

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Грибна підлива. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо смалець або рослинну олію. Додаємо гриби та цибулю, смажимо кілька хвилин. 

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Смажені деруни. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до підливи додаємо сіль, перець та сметану. Коли сметана закипіла, додаємо один зубчик часнику та прибираємо з вогню. 

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Готові деруни. Фото: YouTube @UkraineFood

На іншій сковороді починаємо готувати деруни, для цього викладаємо їх ложкою. 

Теплі деруни поливаємо підливою з грибами. 

Раніше ми писали, що сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт з села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати. 

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