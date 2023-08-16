Деруни з підливкою, як в Карпатах — відео рецепт

Гуцульські деруни з грибною карпатською підливою: дивовижний рецепт
Традиційна українська страва, яка нікого не залишить байдужим. Смачні хрумкі деруни та ніжний соус, що може бути краще. Спробуйте приготувати за карпатським рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Вам знадобиться:
- картопля 1 кг;
- цибуля 1 шт;
- часник 2 зубчики;
- яйце 2 шт;
- сметана 1 ст.л;
- сіль перець до смаку;
- смалець або олія для смаження.
Для грибної підливи:
- білі відварені в підсоленій воді гриби 300 г;
- цибуля 1 шт;
- сметана 200 г;
- часник 1 зубчик;
- сіль перець до смаку;
- смалець або олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку очищуємо картоплю та натираємо на дрібній терці. Молоду картоплю на деруни краще не брати, бо вона погано підрум'янюється та стає твердою.
З картоплі потім виділяється багато соку, потрібно його злити.
Далі натираємо два зубчики часнику та одну цибулину.
Додаємо одну ложку сметани.
Далі потрібно збити два яйця та додати до картоплі.
Додайте сіль та спеції за смаком.
Далі готуємо підливу, для цього нарізаємо гриби та цибулю.
Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо смалець або рослинну олію. Додаємо гриби та цибулю, смажимо кілька хвилин.
Далі до підливи додаємо сіль, перець та сметану. Коли сметана закипіла, додаємо один зубчик часнику та прибираємо з вогню.
На іншій сковороді починаємо готувати деруни, для цього викладаємо їх ложкою.
Теплі деруни поливаємо підливою з грибами.
Раніше ми писали, що сирники є невід'ємною частиною української кухні. Кожна господиня має свої секрети приготування цієї страви. Цей рецепт з села відрізняється своїм яскравим смаком. Обов'язково спробуйте так приготувати.