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Гуцульские драники с грибной карпатской подливкой: удивительный рецепт

16 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Деруны с подливкой, как в Карпатах — видео рецепт
Деруны с грибной подливкой. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Традиционное украинское блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Вкусные хрустящие драники и нежный соус, что может быть лучше. Попытайтесь приготовить по карпатскому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

  • картофель 1 кг;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 2 зубчика;
  • яйцо 2 шт;
  • сметана 1 ст.л;
  • соль перец по вкусу;
  • смалец или масло для жарки.

Для грибной подливки:

  • белые отварные в подсоленной воде грибы 300 г;
  • лук 1 шт;
  • сметана 200 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • соль перец по вкусу;
  • смалец или масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала очищаем картофель и натираем на мелкой терке. Молодой картофель на деруны лучше не брать, потому что он плохо подрумянивается и становится твердым.

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Картофель для дерунов. Фото: YouTube @UkraineFood

Из картофеля будет выделяться много сока, нужно его слить.

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Картофель для дерунов. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее натираем два зубчика чеснока и одну луковицу.

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Натертый картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем одну ложку сметаны.

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Натертый картофель и яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно взбить два яйца и добавить в картофель.

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Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавьте соль и специи по вкусу.

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Грибы и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее готовим подливку, для этого нарезаем грибы и лук.

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Грибная подливка. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим сковороду на огонь, добавляем смалец или растительное масло. Добавляем грибы и лук, жарим несколько минут.

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Жареные драники. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к подливке добавляем соль, перец и сметану. Когда сметана закипела, добавляем один зубчик чеснока и убираем из огня.

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Готовые драники. Фото: YouTube @UkraineFood

На другой сковороде начинаем готовить драники, для этого выкладываем их ложкой.

Теплые драники поливаем подливой с грибами.

Ранее мы писали, что сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.

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