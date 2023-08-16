Деруны с подливкой, как в Карпатах — видео рецепт

Деруны с грибной подливкой. Фото: YouTube @UkraineFood

Традиционное украинское блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Вкусные хрустящие драники и нежный соус, что может быть лучше. Попытайтесь приготовить по карпатскому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Вам понадобится:

картофель 1 кг;

лук 1 шт;

чеснок 2 зубчика;

яйцо 2 шт;

сметана 1 ст.л;

соль перец по вкусу;

смалец или масло для жарки.

Для грибной подливки:

белые отварные в подсоленной воде грибы 300 г;

лук 1 шт;

сметана 200 г;

чеснок 1 зубчик;

соль перец по вкусу;

смалец или масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала очищаем картофель и натираем на мелкой терке. Молодой картофель на деруны лучше не брать, потому что он плохо подрумянивается и становится твердым.

Картофель для дерунов. Фото: YouTube @UkraineFood

Из картофеля будет выделяться много сока, нужно его слить.

Картофель для дерунов. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее натираем два зубчика чеснока и одну луковицу.

Натертый картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем одну ложку сметаны.

Натертый картофель и яйца. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно взбить два яйца и добавить в картофель.

Белые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавьте соль и специи по вкусу.

Грибы и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее готовим подливку, для этого нарезаем грибы и лук.

Грибная подливка. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим сковороду на огонь, добавляем смалец или растительное масло. Добавляем грибы и лук, жарим несколько минут.

Жареные драники. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к подливке добавляем соль, перец и сметану. Когда сметана закипела, добавляем один зубчик чеснока и убираем из огня.

Готовые драники. Фото: YouTube @UkraineFood

На другой сковороде начинаем готовить драники, для этого выкладываем их ложкой.

Теплые драники поливаем подливой с грибами.

Ранее мы писали, что сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.