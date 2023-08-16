Деруны с подливкой, как в Карпатах — видео рецепт

Гуцульские драники с грибной карпатской подливкой: удивительный рецепт
Традиционное украинское блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Вкусные хрустящие драники и нежный соус, что может быть лучше. Попытайтесь приготовить по карпатскому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.
Вам понадобится:
- картофель 1 кг;
- лук 1 шт;
- чеснок 2 зубчика;
- яйцо 2 шт;
- сметана 1 ст.л;
- соль перец по вкусу;
- смалец или масло для жарки.
Для грибной подливки:
- белые отварные в подсоленной воде грибы 300 г;
- лук 1 шт;
- сметана 200 г;
- чеснок 1 зубчик;
- соль перец по вкусу;
- смалец или масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала очищаем картофель и натираем на мелкой терке. Молодой картофель на деруны лучше не брать, потому что он плохо подрумянивается и становится твердым.
Из картофеля будет выделяться много сока, нужно его слить.
Далее натираем два зубчика чеснока и одну луковицу.
Добавляем одну ложку сметаны.
Далее нужно взбить два яйца и добавить в картофель.
Добавьте соль и специи по вкусу.
Далее готовим подливку, для этого нарезаем грибы и лук.
Ставим сковороду на огонь, добавляем смалец или растительное масло. Добавляем грибы и лук, жарим несколько минут.
Далее к подливке добавляем соль, перец и сметану. Когда сметана закипела, добавляем один зубчик чеснока и убираем из огня.
На другой сковороде начинаем готовить драники, для этого выкладываем их ложкой.
Теплые драники поливаем подливой с грибами.
Ранее мы писали, что сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из деревни отличается своим ярким вкусом. Обязательно попытайтесь так приготовить.