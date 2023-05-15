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Експеримент показав, що пізній прийом їжі може призвести до ожиріння

15 травня 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експеримент показав, що пізній прийом їжі може призвести до ожиріння
Дівчина дістає їжу з холодильника вночі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавній експеримент показав, що пізніший прийом їжі, ніж зазвичай, впливає на нашу вагу. Таким чином дослідники намагаються знизити ризик ожиріння, що завадить розвитку багатьох хвороб. 

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Який результат експерименту

"Попередні дослідження, проведені нами та іншими, показали, що пізній прийом їжі пов’язаний із підвищеним ризиком ожиріння, збільшенням жиру в організмі та погіршенням успіху в схудненні. Ми хотіли зрозуміти, чому", — зазначив нейробіолог Френк Шір.

Так, дослідники провели експеримент, у ході якого розподілили людей га дві групи, одна з яких їла пізніше.

В одній групі учасники дотримувалися суворого розкладу триразового харчування приблизно в звичайний час: сніданок о 9 ранку, обід о 13:00 і вечеря близько 6 вечора. В іншій — три прийоми їжі перенесли вперед, таким чином перший прийом їжі був близько 13:00, обід був десь о 6 вечора, а останній прийом їжі був близько 9 вечора.

Результати останньої групи показали, що в цих людей рівень гормону лептину, який відповідає за ситість, був нижчим протягом доби, тобто вони мали б відчувати голод. Крім того, калорії спалювалися повільніше, що підвищило ризик ожиріння.

Які наслідки ожиріння та як його уникнути

Звичайно, ожиріння може призвести до інших проблем зі здоров’ям, у тому числі діабету та раку, тому пошук способів зупинити його розвиток у першу чергу мав би величезний вплив на здоров’я населення світу.

Це дослідження показує, що вживання їжі раніше вдень може вплинути на три ключові фактори того, як наше тіло балансує енергію та зменшити ризик ожиріння. Вчасні прийоми їжі можуть бути легшою звичкою, ніж дотримуватися дієти чи робити фізичні вправи.

Нагадаємо, що дослідження показали, що вживання води з цитрусовими надає безліч переваг для здоров’я. Лимон не тільки багатий на вітамін С, він також містить безліч інших поживних речовин: вітаміни групи В, калій і фолієву кислоту, що можуть сприяти зменшенню запалення, стабілізують артеріальний тиск, відновлюють функції м’язів, усувають пошкодження клітин, зміцнюють імунітет, а також сприяють зниженню ваги.

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