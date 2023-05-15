Эксперимент показал, что поздний прием пищи может привести к ожирению

Девушка достает еду из холодильника ночью. Фото: freepik.com

Недавний эксперимент показал, что более поздний прием пищи, чем обычно, влияет на наш вес. Таким образом исследователи пытаются снизить риск ожирения, что помешает развитию многих болезней.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Каков результат эксперимента

"Предыдущие исследования, проведенные нами и другими, показали, что поздний прием пищи связан с повышенным риском ожирения, увеличением жира в организме и ухудшением успеха в похудении. Мы хотели понять, почему", — отметил нейробиолог Фрэнк Шир.

Так, исследователи провели эксперимент, в ходе которого распределили людей на две группы, одна из которых ела позже.

В одной группе участники придерживались строгого расписания трехразового питания примерно в обычное время: завтрак в 9 утра, обед в 13:00 и ужин около 6 вечера. В другой — три приема пищи перенесли вперед, таким образом первый прием пищи был около 13:00, обед был где-то в 6 вечера, а последний прием пищи был около 9 вечера.

Результаты последней группы показали, что у этих людей уровень гормона лептина, отвечающего за сытость, был ниже в течение суток, то есть они должны чувствовать голод. Кроме того, калории сжигались медленнее, что повысило риск ожирения.

Какие последствия ожирения и как его избежать

Конечно, ожирение может привести к другим проблемам со здоровьем, включая диабет и рак, поэтому поиск способов остановить его развитие в первую очередь оказал бы огромное влияние на здоровье населения мира.

Это исследование показывает, что употребление пищи днем может повлиять на три ключевых фактора того, как наше тело балансирует энергию и уменьшить риск ожирения. Своевременные приемы пищи могут быть более легкой привычкой, чем придерживаться диеты или делать физические упражнения.

Напомним, что исследования показали, что употребление воды с цитрусовыми предоставляет множество преимуществ для здоровья. Лимон не только богат витамином С, он также содержит множество других питательных веществ: витамины группы В, калий и фолиевую кислоту, которые могут способствовать уменьшению воспаления, стабилизируют артериальное давление, восстанавливают функции мышц, устраняют повреждения клеток, укрепляют иммунитет, а также способствуют снижению веса.