Традиційна українська страва — відео рецепт

Боб левеш з квасолею та копченостями із Закарпаття
Рецепт закарпатської кухні — суп з квасолею та копченостями. Процес приготування цієї справи доволі захопливий, для супу з білою квасолею використовується дуже багато складників. А ще окремо на сковороді робиться заправка, яка додає забарвлень та насиченості супу. І ще в Боб левеш в кінці, як і в борщ, обов'язково кладеться ложка сметани.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- вода 7 літрів;
- копчені ребра 600 г;
- квасоля;
- цибуля 1 шт.;
- лавровий лист 3 шт.;
- чорний перець горошком 10 шт.;
- корінь селери 1 шт.;
- морква 2-3 шт.;
- сіль за смаком;
- домашня ковбаса 150 г.
Для засмажки:
- олія 2 столові ложки;
- цибуля 1 шт.;
- помідори 3 шт.;
- мисливська ковбаса 1 шт.;
- борошно 2 столові ложки;
- мелена солодка паприка 3 столові ложки;
- часник 6 зубців;
- петрушка 1 пучок;
- гострий стручковий перець 0,5 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти копчені ребра, кладемо в холодну воду та ставимо на вогонь.
Якщо у вас стара квасоля, то її перед варінням краще замочити в воді на ніч.
Після того, як ребра проварилися протягом 30 хвилин, додаємо цілу цибулину, кілька лаврових листів, чорний перець горошком та корінь селери.
Далі додаємо нарізану на кубики моркву та квасолю.
Поки вода з новими інгредієнтами нагрівається, виймаємо ребра, щоб порізати на дрібні частини. Також додаємо сіль.
Далі ставимо на вогонь пательню, в ній будемо готувати заправку. Додаємо рослинну олію, якщо є, то краще ще додати смальцю.
Починаємо смажити цибулю. Поки цибуля смажиться додаємо в казан копчені та мисливські ковбаски.
Далі потрібно з трьох помідорів зняти шкірку та подрібнити.
Далі в казан повертаємо м'ясо з ребер, але вже без кісток.
Далі до цибулі також додаємо трохи мисливської ковбаси. Потім додаємо кілька ложок борошна.
До заправки додаємо солодку паприку, коли паприка зєдналася з цибулею та ковбасками, поступово додаємо рідини з каструлі.
Тепер додаємо 5-6 зубчиків часника для аромату та петрушку. За бажанням додаємо стручки гострого перцю.
Через кілька хвилин додаємо заправку до каструлі.
Все ретельно перемішати та варити протягом кількох хвилин.
Також до цієї страви додаються галушки, які роблять з борошна та води. Варимо протягом кількох хвилин та вимикаємо.
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