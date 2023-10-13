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Боб левеш з квасолею та копченостями із Закарпаття

13 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Традиційна українська страва — відео рецепт
Боб левеш з квасолею та копченостями.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт закарпатської кухні — суп з квасолею та копченостями. Процес приготування цієї справи доволі захопливий, для супу з білою квасолею використовується дуже багато складників. А ще окремо на сковороді робиться заправка, яка додає забарвлень та насиченості супу. І ще в Боб левеш в кінці, як і в борщ, обов'язково кладеться ложка сметани. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • вода 7 літрів;
  • копчені ребра 600 г;
  • квасоля;
  • цибуля 1 шт.;
  • лавровий лист 3 шт.;
  • чорний перець горошком 10 шт.;
  • корінь селери 1 шт.;
  • морква 2-3 шт.;
  • сіль за смаком;
  • домашня ковбаса 150 г.

Для засмажки: 

  • олія 2 столові ложки;
  • цибуля 1 шт.;
  • помідори 3 шт.;
  • мисливська ковбаса 1 шт.;
  • борошно 2 столові ложки;
  • мелена солодка паприка 3 столові ложки;
  • часник 6 зубців;
  • петрушка 1 пучок;
  • гострий стручковий перець 0,5 шт.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти копчені ребра, кладемо в холодну воду та ставимо на вогонь. 

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Копчені ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Якщо у вас стара квасоля, то її перед варінням краще замочити в воді на ніч. 

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Копчені ребра та спеції. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після того, як ребра проварилися протягом 30 хвилин, додаємо цілу цибулину, кілька лаврових листів, чорний перець горошком та корінь селери. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо нарізану на кубики моркву та квасолю. 

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Копчені ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки вода з новими інгредієнтами нагрівається, виймаємо ребра, щоб порізати на дрібні частини. Також додаємо сіль. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ставимо на вогонь пательню, в ній будемо готувати заправку. Додаємо рослинну олію, якщо є, то краще ще додати смальцю. 

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Три помідора. Фото: YouTube @nashi.besahy

Починаємо смажити цибулю. Поки цибуля смажиться додаємо в казан копчені та мисливські ковбаски. 

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Цибуля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно з трьох помідорів зняти шкірку та подрібнити. 

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Копчена ковбаса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі в казан повертаємо м'ясо з ребер, але вже без кісток. 

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Додавання паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до цибулі також додаємо трохи мисливської ковбаси. Потім додаємо кілька ложок борошна. 

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Паприка та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

До заправки додаємо солодку паприку, коли паприка зєдналася з цибулею та ковбасками, поступово додаємо рідини з каструлі. 

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Засмажка для супу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер додаємо 5-6 зубчиків часника для аромату та петрушку. За бажанням додаємо стручки гострого перцю. 

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Додавання перцю. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин додаємо заправку до каструлі.

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Додавання часнику. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все ретельно перемішати та варити протягом кількох хвилин. 

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Додавання галушок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також до цієї страви додаються галушки, які роблять з борошна та води. Варимо протягом кількох хвилин та вимикаємо. 

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Готовий суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

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