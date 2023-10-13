Традиційна українська страва — відео рецепт

Боб левеш з квасолею та копченостями.

Рецепт закарпатської кухні — суп з квасолею та копченостями. Процес приготування цієї справи доволі захопливий, для супу з білою квасолею використовується дуже багато складників. А ще окремо на сковороді робиться заправка, яка додає забарвлень та насиченості супу. І ще в Боб левеш в кінці, як і в борщ, обов'язково кладеться ложка сметани.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

вода 7 літрів;

копчені ребра 600 г;

квасоля;

цибуля 1 шт.;

лавровий лист 3 шт.;

чорний перець горошком 10 шт.;

корінь селери 1 шт.;

морква 2-3 шт.;

сіль за смаком;

домашня ковбаса 150 г.

Для засмажки:

олія 2 столові ложки;

цибуля 1 шт.;

помідори 3 шт.;

мисливська ковбаса 1 шт.;

борошно 2 столові ложки;

мелена солодка паприка 3 столові ложки;

часник 6 зубців;

петрушка 1 пучок;

гострий стручковий перець 0,5 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти копчені ребра, кладемо в холодну воду та ставимо на вогонь.

Копчені ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Якщо у вас стара квасоля, то її перед варінням краще замочити в воді на ніч.

Копчені ребра та спеції. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після того, як ребра проварилися протягом 30 хвилин, додаємо цілу цибулину, кілька лаврових листів, чорний перець горошком та корінь селери.

Додавання моркви. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо нарізану на кубики моркву та квасолю.

Копчені ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки вода з новими інгредієнтами нагрівається, виймаємо ребра, щоб порізати на дрібні частини. Також додаємо сіль.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ставимо на вогонь пательню, в ній будемо готувати заправку. Додаємо рослинну олію, якщо є, то краще ще додати смальцю.

Три помідора. Фото: YouTube @nashi.besahy

Починаємо смажити цибулю. Поки цибуля смажиться додаємо в казан копчені та мисливські ковбаски.

Цибуля та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно з трьох помідорів зняти шкірку та подрібнити.

Копчена ковбаса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі в казан повертаємо м'ясо з ребер, але вже без кісток.

Додавання паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до цибулі також додаємо трохи мисливської ковбаси. Потім додаємо кілька ложок борошна.

Паприка та ковбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

До заправки додаємо солодку паприку, коли паприка зєдналася з цибулею та ковбасками, поступово додаємо рідини з каструлі.

Засмажка для супу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер додаємо 5-6 зубчиків часника для аромату та петрушку. За бажанням додаємо стручки гострого перцю.

Додавання перцю. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через кілька хвилин додаємо заправку до каструлі.

Додавання часнику. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все ретельно перемішати та варити протягом кількох хвилин.

Додавання галушок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також до цієї страви додаються галушки, які роблять з борошна та води. Варимо протягом кількох хвилин та вимикаємо.

Готовий суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

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