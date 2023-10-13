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Боб левеш с фасолью и копченостями из Закарпатья

13 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Традиционное украинское блюдо — видео рецепт
Боб левеш с фасолью и копченостями.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт закарпатской кухни — суп с фасолью и копченостями. Процесс приготовления этого блюда довольно увлекательный, для супа с белой фасолью используется очень много составляющих. А еще отдельно на сковороде делается заправка, придающая насыщенности супу. И еще в Боб левеш в конце, как и в борщ, обязательно кладется ложка сметаны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • вода 7 литров;
  • копченые ребра 600 г;
  • фасоль;
  • лук 1 шт.;
  • лавровый лист 3 шт.;
  • черный перец горошком 10 шт.;
  • корень сельдерея 1 шт.;
  • морковь 2-3 шт.;
  • соль по вкусу;
  • домашняя колбаса 150 г.

Для зажарки:

  • масло 2 столовые ложки;
  • лук 1 шт.;
  • помидоры 3 шт.;
  • охотничья колбаса 1 шт.;
  • мука 2 столовые ложки;
  • молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;
  • чеснок 6 зубцов;
  • петрушка 1 пучок;
  • острый стручковый перец 0,5 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно взять копченые ребра, кладем в холодную воду и ставим на огонь.

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Копченые ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Если у вас старая фасоль, то ее перед варкой лучше замочить в воде на ночь.

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Копченые ребра и специи. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как ребра проварились в течение 30 минут, добавляем целую луковицу, несколько лавровых листьев, черный перец горошком и корень сельдерея.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем нарезанную на кубики морковь и фасоль.

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Копченые ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока вода с новыми ингредиентами греется, вынимаем ребра, чтобы порезать на мелкие части. Также добавляем соль.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше ставим на огонь сковороду, в ней будем готовить заправку. Добавляем растительное масло, если есть, то лучше добавить смальца.

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Три помидора. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинаем жарить лук. Пока лук жарится, добавляем в копченые и охотничьи колбаски.

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Лук и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно с трех помидоров снять кожуру и измельчить.

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Копченая колбаса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее в котел возвращаем мясо из ребер, но уже без костей.

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Добавление паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее к луку также прибавляем немного охотничьей колбасы. Затем добавляем несколько ложек муки.

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Паприка и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

К заправке добавляем сладкую паприку, когда паприка соединилась с луком и колбасками, постепенно добавляем жидкость из кастрюли.

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Зажарка для супа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь добавляем 5-6 зубцов чеснока для аромата и петрушку. По желанию добавляем стручки острого перца.

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Добавление перца. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут добавляем заправку в кастрюлю.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и варить несколько минут.

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Добавление галушек. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также к этому блюду добавляются клецки из муки и воды. Варим несколько минут и выключаем.

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Готовый суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, которое не требует дополнительного приготовления гарнира.

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