Традиционное украинское блюдо — видео рецепт

Боб левеш с фасолью и копченостями из Закарпатья
Рецепт закарпатской кухни — суп с фасолью и копченостями. Процесс приготовления этого блюда довольно увлекательный, для супа с белой фасолью используется очень много составляющих. А еще отдельно на сковороде делается заправка, придающая насыщенности супу. И еще в Боб левеш в конце, как и в борщ, обязательно кладется ложка сметаны.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- вода 7 литров;
- копченые ребра 600 г;
- фасоль;
- лук 1 шт.;
- лавровый лист 3 шт.;
- черный перец горошком 10 шт.;
- корень сельдерея 1 шт.;
- морковь 2-3 шт.;
- соль по вкусу;
- домашняя колбаса 150 г.
Для зажарки:
- масло 2 столовые ложки;
- лук 1 шт.;
- помидоры 3 шт.;
- охотничья колбаса 1 шт.;
- мука 2 столовые ложки;
- молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;
- чеснок 6 зубцов;
- петрушка 1 пучок;
- острый стручковый перец 0,5 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно взять копченые ребра, кладем в холодную воду и ставим на огонь.
Если у вас старая фасоль, то ее перед варкой лучше замочить в воде на ночь.
После того, как ребра проварились в течение 30 минут, добавляем целую луковицу, несколько лавровых листьев, черный перец горошком и корень сельдерея.
Далее добавляем нарезанную на кубики морковь и фасоль.
Пока вода с новыми ингредиентами греется, вынимаем ребра, чтобы порезать на мелкие части. Также добавляем соль.
Дальше ставим на огонь сковороду, в ней будем готовить заправку. Добавляем растительное масло, если есть, то лучше добавить смальца.
Начинаем жарить лук. Пока лук жарится, добавляем в копченые и охотничьи колбаски.
Далее нужно с трех помидоров снять кожуру и измельчить.
Далее в котел возвращаем мясо из ребер, но уже без костей.
Далее к луку также прибавляем немного охотничьей колбасы. Затем добавляем несколько ложек муки.
К заправке добавляем сладкую паприку, когда паприка соединилась с луком и колбасками, постепенно добавляем жидкость из кастрюли.
Теперь добавляем 5-6 зубцов чеснока для аромата и петрушку. По желанию добавляем стручки острого перца.
Через несколько минут добавляем заправку в кастрюлю.
Все тщательно перемешать и варить несколько минут.
Также к этому блюду добавляются клецки из муки и воды. Варим несколько минут и выключаем.
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