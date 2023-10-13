Традиционное украинское блюдо — видео рецепт

Боб левеш с фасолью и копченостями.

Рецепт закарпатской кухни — суп с фасолью и копченостями. Процесс приготовления этого блюда довольно увлекательный, для супа с белой фасолью используется очень много составляющих. А еще отдельно на сковороде делается заправка, придающая насыщенности супу. И еще в Боб левеш в конце, как и в борщ, обязательно кладется ложка сметаны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

вода 7 литров;

копченые ребра 600 г;

фасоль;

лук 1 шт.;

лавровый лист 3 шт.;

черный перец горошком 10 шт.;

корень сельдерея 1 шт.;

морковь 2-3 шт.;

соль по вкусу;

домашняя колбаса 150 г.

Для зажарки:

масло 2 столовые ложки;

лук 1 шт.;

помидоры 3 шт.;

охотничья колбаса 1 шт.;

мука 2 столовые ложки;

молотая сладкая паприка 3 столовые ложки;

чеснок 6 зубцов;

петрушка 1 пучок;

острый стручковый перец 0,5 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно взять копченые ребра, кладем в холодную воду и ставим на огонь.

Копченые ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Если у вас старая фасоль, то ее перед варкой лучше замочить в воде на ночь.

Копченые ребра и специи. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как ребра проварились в течение 30 минут, добавляем целую луковицу, несколько лавровых листьев, черный перец горошком и корень сельдерея.

Добавление моркови. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем нарезанную на кубики морковь и фасоль.

Копченые ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока вода с новыми ингредиентами греется, вынимаем ребра, чтобы порезать на мелкие части. Также добавляем соль.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дальше ставим на огонь сковороду, в ней будем готовить заправку. Добавляем растительное масло, если есть, то лучше добавить смальца.

Три помидора. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинаем жарить лук. Пока лук жарится, добавляем в копченые и охотничьи колбаски.

Лук и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужно с трех помидоров снять кожуру и измельчить.

Копченая колбаса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее в котел возвращаем мясо из ребер, но уже без костей.

Добавление паприки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее к луку также прибавляем немного охотничьей колбасы. Затем добавляем несколько ложек муки.

Паприка и колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

К заправке добавляем сладкую паприку, когда паприка соединилась с луком и колбасками, постепенно добавляем жидкость из кастрюли.

Зажарка для супа. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь добавляем 5-6 зубцов чеснока для аромата и петрушку. По желанию добавляем стручки острого перца.

Добавление перца. Фото: YouTube @nashi.besahy

Через несколько минут добавляем заправку в кастрюлю.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и варить несколько минут.

Добавление галушек. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также к этому блюду добавляются клецки из муки и воды. Варим несколько минут и выключаем.

Готовый суп. Фото: YouTube @nashi.besahy

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