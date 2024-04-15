Маркетингова стратегія для бізнесу - як побудувати

Як перебудувати свій бізнес, щоб заробити більше — детальний план маркетингової стратегії
Ведення або побудова бізнесу завжди потребує розвитку, аби конкурувати, бути кращим і залучати нових клієнтів. Багатьом допомагає маркетингова стратегія — проаналізувати ринок, цільову аудиторію, конкурентів та свої внутрішні ресурси. А якщо бізнес доводиться перебудовувати, то це вже завдання з зірочкою.
Про новий підхід до побудови маркетингу підприємства детально розповів співзасновник диджитал агентства Netpeak Андрій Чумаченко.
Що ж таке DSA?
"Як і будь-яка рамкова система, DSA — це не покрокова інструкція, яку можна застосувати для будь-якого бізнесу. Мета цієї системи показати шлях, визначити вектор і виділити основні етапи, на які варто звернути увагу менеджменту компанії", — сказав Чумаченко.
За його словами, щоб досягти найкращого результату, треба визначити і сформулювати три обов’язкові великі етапи, перші літери назв яких і створюють абревіатуру DSA.
- (D)iscovery (Досліджуємо). Досліджуємо бізнес і ринок, об’єктивно формулюємо результати досліджень.
- (S)trategy (Стратегуємо) Будуємо стратегії досягнення поставленої мети.
- (A)ction. (Діємо) Визначаємо дії (від формування команди до впровадження стратегій), виконання яких дозволить досягнути мети.
Кожен великий етап складається з багатьох менших. Але наразі варто зупинитись лише на першому з них.
Discovery/Досліджуємо
"На цьому етапі найголовніше — зрозуміти й оцифрувати головну бізнес-мету компанії. Тобто, простими словами, визначити, скільки грошей хочемо заробити наступного року (наступні півроку, квартал тощо)", — сказав Чумаченко.
Щоб бізнес-ціль мала право на існування, треба обов’язково зафіксувати точку відліку:
- Зрозуміти, що було зроблено з точки зору маркетингу і яких результатів досягнуто;
- Виділити інструменти або дії, до яких ніколи не вдавалися;
- Зрозуміти, що робилося погано і/або безрезультатно.
Головними інструментами цього етапу виступатимуть: бриф, аудит, презентація.
Починати екперт радить із відповідей на основні питання – самостійно, разом із засновником або із радою директорів:
- Хто наш клієнт? Чи є в нашому розпорядженні описаний "ідеальний профіль клієнта" (Якщо раптом немає, то таке описання обов’язково необхідно зробити?)
- Звідки приходять клієнти (географія і канали трафіку)?
- Який вигляд має воронка продажів — від надходження заявки до оплати?
- Який планується бюджет на маркетинг і як він визначається (випадково, як відсоток від доходів; в залежності від рентабельності витрат на рекламу тощо)?
- Яка мета визначена на наступний рік і як вона сформована?
"Обов’язково потрібен доступ до всіх наявних систем збору даних, але щонайменше – до Google Analytics (щоб оцінити трафік) і до CRM (база даних, у якій зберігається вся інформація про клієнтів)", — додав Чумаченко.
В матеріалі розглядається online-first бізнес (тобто бізнес, який найбільшу частину клієнтів залучає з інтернету), тож головним інструментом продажу буде сайт.
Побудова воронки продаж
Спочатку, за словами Чумаченко, треба побудувати шлях клієнта до того, як вони потрапляють на сайт, після того, як натискають кнопку "замовити" і аж до закінчення LT (lifetime – "життя клієнта", тобто час його користування послугами чи продуктами).
Для цього рекомендується починати із Google Spreadsheets — це базова табличка, яку можна як завгодно редагувати, аж поки вона не стане ідеальною.
Трафік
"Починати треба зі збору всіх джерел трафіку. Відповідна інформація міститься в Google Analytics, за допомогою якого можна сформувати наступні рядки: трафік з пошукових систем (Organic), трафік з посилань з інших сайтів (Referral), платний трафік (контекст, таргет тощо), прямий трафік (Direct) та весь інший трафік", — зазначив експерт.
Заявки
Дані для другої частини воронки надасть CRM (система управління відносинами з клієнтами). Етапи воронки після замовлення класично поділяються на:
- MQL (або "заявка"),
- SQL (або "цільова заявка", тобто заявка, яку обробив відділ продажу),
- Customer (або "клієнт" чи "конверсія").
Конверсії й вартість залучення клієнтів
"Тепер слід додати стовпці з місяцями (наприклад, із січня по грудень минулого року) і заповнити їх даними. Також на цьому етапі не завадить ретроспективно додати помісячну інформацію про витрати на маркетинг (включно із зарплатами маркетологів, розробників сайту тощо)", — зауважив Чумаченко.
Портрет ідеального клієнта
За свлоами експерта, на цьому етапі слід зосередитися на побудові ICP – ideal customer profile, тобто на портреті ідеального клієнта. Для цього слід сегментувати всіх клієнтів за весь час існування компанії, і обрати цільові ніші. Наприклад, за такими параметрами:
- назва клієнта;
- ніша, у якій він працює;
- наявність відгуку (текст або відео) клієнта про роботу.
Сегментація даних і створення груп
Після того, як база наявних клієнтів упорядкована в таблиці, її потрібно згрупувати по нішах (наприклад, ніші з найбільшою кількістю клієнтів, кейсів або відгуків). Далі описуємо кожну вибрану фокусну нішу, використовуючи максимальну кількість параметрів, наприклад: регіон, мова, часовий пояс.Слід мати на увазі, що для кожного бізнесу набір параметрів може бути (і буде) різним.
База потенційних клієнтів
"Наступним кроком беремо за основу "ідеальний портрет клієнта" і шукаємо всі компанії, які проходять крізь фільтр визначених раніше параметрів. Чим більше визначено параметрів і чим детальніше вони описані, тим менше потенційних клієнтів буде знайдено — і це добре. Значить, знайдена вузька ніша, де є гарний досвід", — зауважив Чумаченко.
Наприклад, якщо розробляються мобільні додатки для AppStore, то потенційних клієнтів можна групувати за такими обмеженнями:
- "немає мобільного додатка в AppStore",
- "є додаток в AppStore,
- останнє оновлення понад рік тому",
- "є додаток в AppStore, останнє оновлення менше року тому".
Опитування
Потім треба підготувати невеликий список питань: краще, щоб на відповіді знадобилося не більше 5-7 хвилин. Насамперед цікавлять відповіді на два основні питання:
- як і коли ухвалюється рішення про роботу,
- що впливає на прийняття рішення.
Результати такого опитування дають можливість добре оцінити ринок і вибрати конкурентів.
Аналіз і дослідження конкурентів
"Не треба шукати конкурентів у форматі "всі аутсорс-компанії світу", правильно – працювати з нішами й шукати конкурентів саме в ICP. Якщо є декілька ICP і ситуація з конкурентами проаналізована з точки зору ніша/регіон, то краще вибрати найменш перегріту ICP", — зауважив Чумаченко.
Треба зробити табличку і поділити виявлених конкурентів на три групи:
- Такі, як ми зараз (знаходяться в тій самій точці А),
- Такі, якими ми хочемо бути за рік (уже в точці Б),
- Лідери індустрії.
Кожна група конкурентів всередині кожної ICP досліджується окремо. Збираються, наприклад, такі дані: розподіл трафіку, вивчення профілю посилань, вивчення роботи конкурентів, вивчення роботи конкурентів у соцмережах і публікаціях, дослідження видачі по бренд-запитам конкурентів, дуже прискіпливе вивчення сайту. Фільтром для розуміння, чи варто збирати інформацію, є два параметри: "є у переважної більшості" і "дуже сподобалося".
Підсумок аудиту
Результатом правильно зробленого аудиту мають стати:
- Усі дані й KPI (основні показники ефективності) по тому, де компанія зараз — точка А.
- Цілі компанії й KPI, де компанія хоче опинитися за рік — точка Б.
- Безліч ідей, гіпотез і конкретних задач — завдяки відповідям клієнтів, аналізу ICP і конкурентів.
Презентація і завершальний етап Discovery
"Як наслідок в результаті усіх перелічених вище дій буде зібрана інформація, тобто створена презентація, що дозволить намалювати лінію від точки А до точки Б і скласти маркетинговий план дій", — додав Чумаченко.
В результаті Discovery потрібен, аби скласти три плани.
- Мінімальний (спираємося на можливості бюджету з брифу, тобто "чого можна досягти з цими витратами").
- Максимальний (спираємося на бізнес-мету з брифу, забуваючи про бюджети, тобто "скільки реально може коштувати досягнення бізнес-мети").
- Щось посередині (тут треба спиратися на результати аналізу, підлаштовуючи під них бюджет і бізнес-мету).
"Коли все це зроблено, можна домовлятися про подальший план дій – побудову маркетинг-департаменту, пошук підрядників, створення і контроль окремих KPI і процесів. Але про це варто говорити вже у наступних публікаціях", — підсумував експерт.
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