Французьку САУ модернізують новою системою управління вогнем з ШІ

Французька самохідна артилерійська установка Caesar. Фото: defence-ua.com

Французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає нову систему управління вогнем з штучним інтелектом. Ця військова техніка зможе скоротити використання боєприпасів та збільшити ураження цілей на 30%. Україна зможе отримати такий тип озброєння у майбутньому.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Завдяки оснащенню Caesar системою управління з ШІ, вона зможе бути більш точною та ефективною в бою. Зазначається, що САУ буде використовувати менше боєприпасів на пристрілку та збільшиться ураження цілей на 30%.

На січень наступного року запланований початок тестування САУ і, зокрема, розпочне свою роботу Коаліція артилерії з посилення української армії у столиці Франції.

Україна зацікавлена у наявності такого типу озброєння в державі. У Міноборони зазначили, що плануються закупівлі Caesar для потреб ЗСУ.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", — вказав заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Що відомо про самохідну артилерійську установку Caesar

Caesar — французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Артилерійською частиною установки є гармата калібром 155-мм і довжиною ствола у 52 калібри. Гармата може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, з касетними включно. Максимальна відстань вогню 42 км, боєкомплект 18 снарядів. Швидкострільність — шість пострілів на хвилину. Система управління вогнем FAST-Hit автоматизована з прив'язкою до GPS.

Повідомлення про оновлення для САУ. Фото: скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, Німеччина передала для України нове постачання озброєння. Йдеться про додаткові зенітні установки Gepard.

Додамо, в Ірані запрацює авіаційний завод, який буде створювати транспортні літаки Simorgh. Він є варіацією українського турбогвинтового літака Ан-140.