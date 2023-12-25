Французскую САУ модернизируют новой системой управления огнем с ИИ

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Фото: defence-ua.com

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar обретет новую систему управления огнем с искусственным интеллектом. Эта военная техника сможет сократить использование боеприпасов и увеличить поражение целей на 30%. Украина сможет получить такой тип вооружения в будущем.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Благодаря оснащению Caesar системой управления с ИИ, она сможет быть более точной и эффективной в бою. Отмечается, что САУ будет использовать меньшее количество боеприпасов на пристрелку и увеличится поражение целей на 30%.

В январе следующего года запланировано начало тестирования САУ и, в частности, начнет свою работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии в столице Франции.

Украина заинтересована в наличии такого вооружения в государстве. В Минобороны отметили, что планируются закупки Caesar для нужд ВСУ.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", — указал заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции.

Что известно о самоходной артиллерийской установке Caesar

Caesar — французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Артиллерийской частью установки является пушка калибром 155-мм и длиной ствола в 52 калибра. Пушка может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО с кассетными включительно. Максимальное расстояние огня 42 км, боекомплект 18 снарядов. Быстрострельность — шесть выстрелов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit автоматизирована с привязкой GPS.

Уведомление об обновлении для САУ. Фото: скриншот поста Минобороны

Напомним, Германия передала для Украины новые поставки вооружения. Речь идет о дополнительных зенитных установках Gepard.

Добавим, в Иране заработает авиационный завод, который будет создавать транспортные самолеты Simorgh. Он является вариацией украинского турбовинтового самолета Ан-140.