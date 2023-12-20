В Ірані запрацює авіазавод з виробництва модифікованого українського літака

Прототип військово-транспортного літака Simorgh на базі Ан-140. Фото: ЗМІ Ірану

В Ірані з’явиться авіаційний завод, який працюватиме над "створенням" транспортного літака Simorgh, який є модифікацією українського турбогвинтового літака Ан-140. Де саме розташоване підприємство наразі не уточнюється.

Про це повідомив голова Організації цивільної авіації ісламської республіки Мохаммад Мохаммаді-Бахш, передає видання "Крила".

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Мохаммаді-Бахша розповів, що міністерство шляхів сполучення, міністерствл оборони та міністерство промисловості Ірану вже виконують свої завдання щодо виробництва літака Simorgh. Де саме розташоване підприємство, не уточнюється, але вочевидь, це Ісфахан.

Зазначається, що літак Simorgh "розробила" та виготовила Іранська організація авіаційної промисловості, це дочірня компанія міноборони Ірану. Цей літак створили на базі IrAn-140, який, своєю чергою, є ліцензійною модифікацією українського турбогвинтового літака Ан-140.

Виробництво літака на базі Ан-140 (IrAn-140). Фото: ЗМІ Ірану

"Транспортну версію дообладнали задньою рампою для можливості завантаження великогабаритних вантажів. Половина фюзеляжу, крила та низку інших вузлів та деталей виробляли у Харкові й лише його складання та переобладнання з пасажирського літака у легкий транспортний літак проводили інженери HESA", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вага літака шість тонн і роботи з його створення ведуть в авіаційному конструкторському центрі компанії IAMI (Aeronautical Design Center IAMI) для заміни Fokker-27.

Нагадаємо, нещодавно авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, із якими проблемами стикнулась тактична авіація РФ через великі втрати.