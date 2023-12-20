В Иране заработает авиазавод по производству модифицированного украинского самолета

Прототип военно-транспортного самолета Simorgh на базе Ан-140. Фото: СМИ Ирана

В Иране появится авиационный завод, который будет работать над созданием транспортного самолета Simorgh, который является модификацией украинского турбовинтового самолета Ан-140. Где именно расположенное предприятие пока не уточняется.

Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации исламской республики Мохаммад Мохаммади-Бахш, передает издание "Крылья".

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Мохаммади-Бахша рассказал, что министерство путей сообщения, министерство обороны и министерство промышленности Ирана уже выполняют свои задачи по производству самолета Simorgh. Где именно находится предприятие, не уточняется, но очевидно, это Исфахан.

Отмечается, что самолет Simorgh разработала и изготовила Иранская организация авиационной промышленности, это дочерняя компания минобороны Ирана. Этот самолет был создан на базе IrAn-140, который, в свою очередь, является лицензионной модификацией украинского турбовинтового самолета Ан-140.

Производство самолета на базе Ан-140 (IrAn-140). Фото: СМИ Ирана

"Транспортную версию дооборудовали задней рампой для возможности загрузки крупногабаритных грузов. Половина фюзеляжа, крылья и ряд других узлов и деталей производили в Харькове и только его сборку и переоборудование из пассажирского самолета в легкий транспортный самолет проводили инженеры HESA", — говорится в материале.

Отмечается, что вес самолета шесть тонн и работы по его созданию ведут в авиационном конструкторском центре компании IAMI (Aeronautical Design Center IAMI) для замены Fokker-27.

Напомним, недавно авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, с какими проблемами столкнулась тактическая авиация РФ из-за больших потерь.