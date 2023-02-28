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Комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль: деталі

28 лютого 2023 16:30
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Комп'ютерна гра Atomic Heart "зливає" дані користувачів держорганам рф та годує кремль: деталі
Atomic Heart
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У день відкриття продажів комп'ютерної гри Atomic Heart, який нібито випадково співпав із датою звернення путіна, у Мінцифрі закликали ігнорувати реліз. Цифрову версію гри хочуть заборонити в Україні. Мінцифри звернеться до компаній Sony, Microsoft та Valve.

Про це повідомляє Molfar.

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Деталі

Комп'ютерна гра Atomic Heart — небезпечна для українців. У ній є натяки на агресію рф, пропаганда СРСР та використання старих фотографій українських міст. 

До того ж компанія-розробник гри Atomic Heart "зливає" дані користувачів російським держорганам. Вона пов'язана з "системотворними" російськими компаніями Mail.ru Group, "Перший канал", "Єдина росія", Газпром, олігархами та співробітниками рф. 

Atomic Heart

"Отже, спершу нам потрібно встановити студію-розробника комп’ютерної гри Atomic Heart. На сайті у футері вказана юрособа – Mundfish Ltd, але юрособи з такою назвою не знайдено. Ймовірно мається на увазі російська ООО "Брейндев" (раніше — ООО "Мундфиш"), зареєстрована у 2017. У Terms вказана кіпрська Slimao Limited, зареєстрована у 2018, та якій належать TM Mundfish та Atomic Heart зареєстровані в США у 2018", — пише Molfar.

Згідно з інформацією на сайті, компанія була створена у 2017 році людьми, які також володіють 63.87% кіпрської юрособи:

  • Артем Галєєв (13%);
  • Роберт Баратуні (Максим Зацепін) (35%);
  • Євгенія Сєдова (15%);
  • Олег Городишенін (0.87%).

У компанії працює 130 людей з 10 країн, в тому числі з Польщі, України, Австрії, Грузії, Ізраїлю, Арменії, ОАЕ, Сербії та Кіпру. В переліку країн росії немає, хоча згідно з LinkedIn, мінімум 2 людини, що працюють в компанії, знаходяться в москві. 

Компанія позиціює себе як міжнародна з офісами на Кіпрі, в москві та Санкт-Петербурзі. Офіс в москві закритий, згідно з мапою Yandex, а офіс в Санкт-Петербурзі не знайдений, але у 2018 компанія шукала для нього гейм-дева. Згодом релокували частину компанії в Єреван.

Концепція гри Atomic Heart — це утопія радянського світу. Дії відбуваються у 1951 році. Компанія не приховує обожнювання срср, навіть історичні дані на сайті висвітлюють історію радянської інженерії з 1938 до 1955, а в грі використовуються радянські лозунги.

Українські студії Remedy та 4A Games були обурені виходом гри. Вони закликали скасувати гру. ЗМІ рф подавали позицію українців як заздрість. 

"Мінцифри України планують звернутись до Sony, Microsoft та Valve з проханням про повну заборону гри. Обумовлюють це прохання використанням радянської символіки в грі, токсичністю, потенційним збором даних та передаванням держорганам, а також потенційним використанням грошей від покупки на продовження війни", — йдеться в повідомленні.

В грі використали старі знімки Донецька. До того ж Atomic Heart продається на платформі VK Play. 

Свою позицію щодо війни росії проти України компанія пояснила у Twitter. Вони написали, що за мир, а також що не коментують дві теми — політику та релігію і не підтримують жодних форм дискримінації.

Портал ain.capital опублікував в січні 2023 статтю, де крім зв’язків з рф також писав про те, що в угоді користувача на російській версії сайту є попередження про можливе передавання даних державним органам за запитом, зокрема в статті вказані податкова служба та фсб.

ООО "Брейндев", що є юрособою компанії у рф, сплатила у 2021 в бюджет росії 2.62 мільйона рублів. 

Нагадаємо, російська компанія Mundfish випустила відеогру Atomic Heart. Сюжет відбувається в альтернативному СРСР, в якому гравцям пропагандують комунізм та КДБ.

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