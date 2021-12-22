В Україні на Новий рік ударять морози до -25: прогноз

У новорічну ніч, 31 грудня 2021 року, в Україні очікуються сильні морози. Подекуди температура вночі впаде до -17...-25 градусів.

Про це повідомляє УНІАН.

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Морози в Україні вночі 31 грудня

Зазначається, що найпотужніші морози прогнозуються на Півночі України. Так, у Чернігівській та Сумській областях нічна температура опуститься до -24...-25 градусів. У Київській, Житомирській та Рівненській областях буде -19...-22 градуси. Натомість у Волинській та Черкаській очікується до -16...-17 градусів.

На решті території стовпчики термометрів показуватимуть -7...-12 градусів. Найтепліше ж буде на крайньому Сході та місцями на Півдні – до -5 градусів, а в Криму вночі очікується близько 0 градусів.

Вдень 31 грудня, згідно із прогнозом, на значній території очікується мінусова температура. Найхолодніше буде у північних областях, там температура становитиме -10...-17 градусів.

У Центрі країни очікується -4...-12 градусів, на південному заході -4...-7 градусів, а на Півдні -2...-4 градусів. Найтепліше буде в Криму і на крайньому Сході - до +1...+4 градуси.

У Києві 31 грудня денна температура становитиме -13 градусів, а вночі вдарить мороз у -22 градуси.

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