Зірка на орбіті — Кеті Перрі полетіла в космос на ракеті компанії Blue Origin

Приземлення капсули Blue Origin зі співачкою Кеті Перрі на борту. Фото: скриншот/Blue Origin

У понеділок, 14 квітня 2025 року, відбувся запуск туристичної місії компанії Blue Origin з Техасу, де серед членів екіпажу були попзірка Кеті Перрі та наречена засновника компанії Джеффа Безоса, Лорен Санчес. Цей політ став першим за понад шість десятиліть, коли в космос вирушила винятково жіноча команда.

Про це пише Bloomberg.

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Місія розпочалася о 9:31 ранку за нью-йоркським часом і тривала близько 11 хвилин, протягом яких екіпаж зміг відчути короткочасну невагомість на межі космосу. Крім Перрі та Санчес, до екіпажу також увійшли ведуча CBS Гейл Кінг, продюсерка Керіанн Флінн, колишня науковиця NASA Айша Боу та дослідниця-біоастронавтка й правозахисниця Аманда Нгуєн.

🔵 LIVE NOW: Tune in to watch the NS-31 webcast hosted by Charissa Thompson, Kristin Fisher, and Ariane Cornell!https://t.co/YmOppG43C2 — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025

З борта ракети можна було почути захоплені вигуки. Після чотирьох хвилин у невагомості капсула повернулася на Землю, приземлившись у Техаській пустелі під парашутами. Там Джефф Безос особисто відчинив люк під схвальні вигуки як пасажирів, так і очевидців. Він обійняв Санчес, а Перрі вийшла слідом і жартома впала на коліна, поцілувавши землю.

Кеті Перрі поцілувала землю після повернення з космосу. Фото: скриншот/YouTube

Перед польотом Безоса бачили біля стартового майданчика в синьому скафандрі, де він попрощався з Лорен Санчес поцілунком. Серед запрошених на місці запуску були Кріс Дженнер і Хлої Кардаш'ян, які назвали подію "дуже надихаючою" та порадили учасницям польоту зосередитися на моменті.

За словами Санчес, вона давно хотіла полетіти на борту ракети New Shepard разом із повністю жіночим екіпажем. Про свій намір вона вперше розповіла в інтерв'ю Vogue у 2023 році.

Раніше на суборбітальні польоти Blue Origin вже вирушали інші відомі особи: сам Джефф Безос у липні 2021 року, актор Вільям Шетнер, якому на момент польоту було 90 років, — у жовтні 2021 року, та ведучий "Good Morning America" Майкл Стрейган у грудні 2021 року.

Нагадаємо, NASA планує провести додатковий випробувальний політ для космічного корабля Boeing CST-100 Starliner. До цього його використовували для відправлення астронавтів на МКС, які через поломку застрягли там на дев'ять місяців.

Також ми писали, що NASA запустила ракету Falcon 9 з унікальною місією Fram2. Вона стала першою, чия мета полягала в дослідженні полярних полюсів Землі.