Звезда на орбите — Кэти Перри полетела в космос на ракете компании Blue Origin

Приземление капсулы Blue Origin с певицей Кэти Перри на борту. Фото: скриншот/Blue Origin

В понедельник, 14 апреля 2025 года, состоялся запуск туристической миссии компании Blue Origin из Техаса, где среди членов экипажа были поп-звезда Кэти Перри и невеста основателя компании Джеффа Безоса, Лорен Санчес. Этот полет стал первым за более чем шесть десятилетий, когда в космос отправилась исключительно женская команда.

Об этом пишет Bloomberg.

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Миссия началась в 9:31 утра по нью-йоркскому времени и длилась около 11 минут, в течение которых экипаж смог почувствовать кратковременную невесомость на границе космоса. Кроме Перри и Санчес, в экипаж также вошли ведущая CBS Хейл Кинг, продюсер Кэрианн Флинн, бывший ученый NASA Айша Боу и исследовательница-биоастронавт и правозащитница Аманда Нгуен.

🔵 LIVE NOW: Настройтесь на просмотр веб-трансляции NS-31, которую ведут Charissa Thompson, Kristin Fisher и Ariane Cornell! https://t.co/YmOppG43C2 - Blue Origin (@blueorigin) 14 апреля 2025 г.

С борта ракеты можно было услышать восторженные возгласы. После четырех минут в невесомости капсула вернулась на Землю, приземлившись в Техасской пустыне под парашютами. Там Джефф Безос лично открыл люк под одобрительные возгласы как пассажиров, так и очевидцев. Он обнял Санчес, а Перри вышла следом и в шутку упала на колени, поцеловав землю.

Кэти Перри поцеловала землю после возвращения из космоса. Фото: скриншот/YouTube

Перед полетом Безоса видели возле стартовой площадки в синем скафандре, где он попрощался с Лорен Санчес поцелуем. Среди приглашенных на месте запуска были Крис Дженнер и Хлои Кардашьян, которые назвали событие "очень вдохновляющим" и посоветовали участницам полета сосредоточиться на моменте.

По словам Санчес, она давно хотела полететь на борту ракеты New Shepard вместе с полностью женским экипажем. О своем намерении она впервые рассказала в интервью Vogue в 2023 году.

Ранее на суборбитальные полеты Blue Origin уже отправлялись другие известные личности: сам Джефф Безос в июле 2021 года, актер Уильям Шетнер, которому на момент полета было 90 лет, — в октябре 2021 года, и ведущий "Good Morning America" Майкл Стрейган в декабре 2021 года.

Напомним, NASA планирует провести дополнительный испытательный полет для космического корабля Boeing CST-100 Starliner. До этого его использовали для отправки астронавтов на МКС, которые из-за поломки застряли там на девять месяцев.

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