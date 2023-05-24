Вчені дізналися, що коти розуміють наші почуття!

В них є почуття, і вони розуміють наші емоції! Фото: Pexels

Французькі дослідники з Франції дізналися, що коти отримують від спілкування з нами таке ж задоволення, як і ми від спілкування з ними. Далі розповімо про те, що саме вивчали вчені й яких висновків вони дійшли.

Про котячу психологію написали MDPI.

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Щоб дослідити поведінку котів в природному середовищі, дослідники вирішили поспостерігати за ними у різних котячих кафе. Поставивши низку експериментів, вчені дійшли висновку, що коти активно шукають зорового контакту з людьми, що свідчить про їхнє бажання знайомитися з двоногими та встановлювати з нами зв’язок.

Крім цього, дослідження також виявило, що коти позитивно реагують, коли до них звертаються на ім'я, і висловлюють роздратування, коли їх ігнорують. Ці висновки підкреслюють важливість визнання кішок як індивідуумів з чіткою ідентичністю та вподобаннями. Називаючи їхні імена, люди можуть зміцнити свої стосунки з домашніми улюбленцями.

Коти відчувають емоції, так само як і ми!

Вчені дійшли висновку, що коти вміють розрізняти людські емоції та реагувати на них: коли господарі засмучені, вусаті часто виявляють співчуття та намагаються заспокоїти їх. І навпаки, коли люди перебувають у радісному настрої, коти поводяться грайливо і дружньо. Складний зв’язок між котами та людьми свідчить про наявність у наших улюбленців високого емоційного інтелекту. Це значить, що для того, аби побудувати теплі взаємини із котом, слід помічати його емоції та визнавати здатність вусатого відчувати.

Доктор Софі Лоран, провідна експертка з котячої поведінки, що брала участь у дослідженні, пояснює: "Коти дуже сприйнятливі. Вони здатні на глибокі переживання і вміють підтримувати серйозні, якщо можна так сказати, стосунки зі своїми людьми. Визнаючи їхню потребу в спілкуванні та реагуючи на їхні сигнали, ми можемо встановити сильний зв’язок, побудований на довірі та взаєморозумінні".

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