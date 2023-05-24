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Кошки понимают наши чувства: ученые это доказали

24 мая 2023 18:45
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые узнали, что коты понимают наши чувства!
У них есть чувства, и они понимают наши эмоции! Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Французские исследователи из Франции узнали, что коты получают от общения с нами такое же удовольствие, как и мы от общения с ними. Далее расскажем о том, что именно изучали ученые и к каким выводам они пришли.

О кошачьей психологии написали MDPI.

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Ученые узнали, что они понимают наши чувства!

Чтобы исследовать поведение кошек в природной среде, исследователи решили понаблюдать за ними в разных кошачьих кафе. Поставив ряд экспериментов, ученые пришли к выводу, что коты активно ищут зрительного контакта с людьми, что свидетельствует об их желании знакомиться с двуногими и устанавливать с нами связь.

Кроме этого, исследование также выявило, что коты положительно реагируют, когда к ним обращаются по имени и выражают раздражение, когда их игнорируют. Эти выводы подчеркивают важность признания кошек как индивидуумов с четкой идентичностью и предпочтениями. Называя имя любимца вы сможете укрепить свои отношения с ним.

Кошки испытывают эмоции, равно как и мы!

Ученые пришли к выводу, что коты умеют различать человеческие эмоции и реагировать на них: когда хозяева расстроены, усатые часто выражают сочувствие и пытаются успокоить их. И наоборот, когда люди находятся в радостном настроении, коты ведут себя игриво и дружелюбно. Сложная связь между котами и людьми свидетельствует о наличии у наших любимцев высокого эмоционального интеллекта. Значит, чтобы построить теплые отношения с котом, следует замечать его эмоции и признавать способность усатого их испытывать.

Доктор Софи Лоран, ведущая эксперт по кошачьему поведению, которая участвовала в исследовании, объясняет: "Коты очень восприимчивы. Они способны на глубокие переживания и умеют поддерживать серьезные, если можно так сказать, отношения со своими людьми. Признавая их потребность в общении и реагируя на их сигналы мы можем установить с ними сильную связь, построенную на доверии и взаимопонимании".

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