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Вчені вперше назвали нового "суперхижака" на Землі: висновок вас здивує

1 липня 2023 15:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вчені вперше назвали нового "суперхижака" на Землі: висновок вас здивує
Науковці в лабораторії. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Науковці вперше визначили статус людини як хижака. Вони довели, що наш вид домінує в харчовому ланцюгу та вбиває інших тварин швидше.

Про це повідомляє The science times.

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Статус людина як хижака

Доктор Роб Кук з Британського центру екології та гідрології у Воллінгфорді висловив занепокоєння щодо розміру та масштабу висновків дослідження. Його команда вчених проаналізувала дані про 50 000 різних тварин, яких люди вбивали для їжі, одягу та ліків. До них відносяться дикі ссавці, земноводні, птахи, риби, рептилії.

Науковці з'ясували, що люди використовують або торгують 14 663 видами тварин, які складають близько третини всіх хребетних. Наразі близько 39% цих видів перебувають на межі вимирання. Вплив людини у світу у сотні разів перевищує найбільших хижаків. 

"Кількість видів хребетних тварин, що використовуються або продаються людиною, майже в 300 разів перевищує кількість тих, на яких полюють ягуари, в 113 разів — кількість тварин, яких вбивають великі білі акули, і в 80 разів — кількість тих, на яких полюють леви", — йдеться у повідомленні.

Висновок також показує, що променепері риби і птахи є найбільш експлуатованими групами, оскільки майже половину з них використовують або продають. Науковці зазначили, що діяльність людини також втручається в харчовий ланцюг, обмежуючи доступні харчові ресурси для хижих тварин.

За словами експертів, зараз ми живемо в той час, коли люди мають більший вплив на тварин на Землі. У цей момент історія вступає в антропоцен — період, коли діяльність людини стає домінуючим фактором впливу на клімат і навколишнє середовище на планеті. Вони попереджають про екстремальні наслідки людської діяльності для цілих екосистем.

Термін "суперхижак"

Вперше цей термін був використаний вченими з Університету Вікторії для позначення впливу домінування людини на баланс екосистеми нашої планети. Дослідницька група під керівництвом доктора Кріса Дарімонта розкриває вплив екстремальної хижацької поведінки людини на масове вимирання дикої природи.

Нагадаємо, NASA показала відео, яке демонструє підняття рівня води у Світовому океані. Так, супутники агенції помітили зміни в порівнянні з 1993 роком.

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