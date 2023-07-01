Ученые впервые назвали нового "суперхищника" на Земле: результат вас удивит

Ученые в лаборатории. Фото: Pexels

Ученые впервые определили статус человека как хищника. Они доказали, что наш вид доминирует в пищевой цепи и убивает других животных быстрее.

Об этом сообщает The science times.

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Статус человек как хищника

Доктор Роб Кук из Британского центра экологии и гидрологии в Воллингфорде выразил обеспокоенность размером и масштабом выводов исследования. Его команда ученых проанализировала данные о 50 000 разных животных, которых люди убивали для еды, одежды и лекарств. К ним относятся дикие млекопитающие, земноводные, птицы, рыбы, рептилии.

Ученые выяснили, что люди используют или торгуют 14 663 видами животных, которые составляют около трети всех позвоночных. Сейчас около 39% этих видов находятся на грани вымирания. Влияние человека в мире в сотни раз превышает крупнейших хищников.

"Количество видов позвоночных животных, используемых или продаваемых человеком, почти в 300 раз превышает количество тех, на которых охотятся ягуары, в 113 раз — количество животных, которых убивают большие белые акулы, и в 80 раз — количество тех, на которых охотятся львы", — говорится в сообщении.

Вывод также показывает, что лучеперые рыбы и птицы являются наиболее эксплуатируемыми группами, поскольку почти половину из них используют или продают. Ученые отметили, что деятельность человека также вмешивается в пищевую цепь, ограничивая доступные пищевые ресурсы для хищных животных.

По словам экспертов, сейчас мы живем в то время, когда люди оказывают большее влияние на животных на Земле. В этот момент история вступает в антропоцен — период, когда деятельность человека становится доминирующим фактором влияния на климат и окружающую среду на планете. Они предупреждают об экстремальных последствиях человеческой деятельности для целых экосистем.

Термин "суперхищник"

Впервые этот термин был использован учеными из Университета Виктории для обозначения влияния доминирования человека на баланс экосистемы нашей планеты. Исследовательская группа под руководством доктора Криса Даримонта раскрывает влияние экстремального хищнического поведения человека на массовое вымирание дикой природы.

Напомним, NASA показала видео, демонстрирующее поднятие уровня воды в Мировом океане. Так, спутники агентства заметили изменения по сравнению с 1993 годом.