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Вчені відкрили нові здібності шимпанзе

22 червня 2023 14:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені відкрили нові здібності шимпанзе
Шимпанзе на природі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Досліди, проведені командою вчених із США та Європи, вказують на здатність шимпанзе прогнозувати різні можливості та адаптувати свою поведінку відповідно до цих припущень. Шимпанзе — другий вид після людини, у якої було виявлено таку розумову здатність.

Про це пише Biology Letters.

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Здібності шимпанзе

Унікальна здатність проаналізувати наявну інформацію, скласти на її основі потенційні майбутні сценарії та сформувати плани дій, залежно від них, зазвичай вважається однією з ключових характеристик людського інтелекту. Однак цей проєкт, ініційований вченими з Каліфорнійського університету в Берклі, демонструє, що шимпанзе здатні до аналогічних дій.

Експерименти проводилися на острові Нгамба в Уганді, в заповіднику для шимпанзе, де вони мешкають на території близько 40 гектар. На початковій стадії експерименту 15 шимпанзе надали дві платформи, на які поклали їжу, після чого камінь був опущений через непрозору трубу на одну з платформ, зміщуючи їжу з неї. Шимпанзе повинні були запобігти перекиданню платформи, і всі вони успішно впоралися із цим завданням.

У наступному експерименті над платформами розташували Y-подібну трубу, з якої камінь міг впасти на будь-яку з двох платформ, створюючи певну невизначеність. У цьому контексті 13 із 15 шимпанзе змогли прогнозувати можливість втрати їжі з обох платформ та адаптували свої дії, утримуючи обидві платформи.

Нагадаємо, що вчені вивчили, як наш біологічний ритм впливає на тривалість життя. Таким чином, це дозволить краще зрозуміти взаємозв'язки між цими процесами та забезпеченням довголіття.

Також ми писали, що дослідники з Кельнського університету виявили фармацевтичний засіб, який допоможе клітинам виправляти більше пошкоджень ДНК і таким чином уповільнити процеси старіння та запобігти безлічі хвороб, зокрема раку.

 

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