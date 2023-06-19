Стало известно, как биоритм может повлиять на преждевременную смерть

Девушка с планшетом ночью в постели. Фото: freepik.com

Ученые изучили, как наш биологический ритм оказывает влияние на длительность жизни. Таким образом, это позволит лучше понять взаимосвязи между этими процессами и обеспечением долголетия.

Об этом сообщает NNews.

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Связь между биологическими ритмами и продолжительностью жизни

Отмечается, что ученые исследовали связь между рано просыпающимися людьми ("жаворонками"), людьми, ведущими ночной образ жизни ("совами"), и продолжительностью их жизни. Ученые выяснили, что "совы" больше подвержены преждевременной смерти, чем "жаворонки".

Исследование свидетельствует о том, что это связано с более сложными процессами — сочетанием генетических, биологических и социальных факторов.

"Например, вечерние люди могут сталкиваться с большими вызовами, связанными с режимом сна и рабочим графиком, влияющим на их физическое и психическое здоровье", — отмечает издание.

Таким образом, это исследование отражает влияние биологического ритма на продолжительность жизни и здоровья. Понимание этой связи может способствовать разработке стратегий для поддержания здоровья и долголетия у людей, обладающих вечерней активностью.

Напомним, что исследователи из Кельнского университета обнаружили фармацевтическое средство, которое поможет клеткам исправлять больше повреждений ДНК и таким образом замедлить процессы старения и предупредить множество болезней, в частности рак.

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